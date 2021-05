Was wächst denn da alles im Wald?

Mit dem Smartphone wird in einem Kurs der Volkshochschule die umgebende Natur und der Schwetzinger Wald erkundet und geschaut, was da alles wächst und blüht. Nach der Erklärung der wichtigsten Funktionen der Bestimmungs-App werden bei der Exkursion am Mittwoch, 2. Juni, 9.30 bis 11 Uhr Wildpflanzen, Bäume und Gräser bestimmt. Die Pflanzenbestimmung ist umweltschonend, minimalinvasiv, da rein visuell, unkompliziert und berührungslos.

Besonders geschützte Arten können ohne Pflücken und ohne schlechtes Gewissen bestimmt werden. Es wird unkompliziert und einsteigerfreundlich, ohne komplizierte Fachbegriffe. Am Ende werden die Ergebnisse zusammen angesehen und weitere Apps zum Umgang in der Natur werden vorgestellt. Zur Abrundung des Kurses werden Fragen beantwortet. vhs