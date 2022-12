Was Weihnachten für Jugendliche in Schwetzingen bedeutet

Schwetzingen. Alina Matern ist seit September Oberministrantin in der Seelsorgeeinheit Schwetzingen-Oftersheim-Plankstadt. Hier hat sie unter den Ministranten viele Freunde, fühlt sich wohl und gut aufgehoben. Früher wirkte sie selbst an Heiligabend beim Krippenspiel mit, sie war Sternsingerin und ist heute im Jugendchor aktiv. Weihnachten ist für sie ganz klar ein Fest der Familie. „An Heiligabend sind wir zusammen und gehen gemeinsam in die Christmette“, erzählt die Oftersheimerin von der Tradition, die sie mit den Eltern und dem Bruder am 24. Dezember pflegt.

Alina Matern (hier an der kleinen Krippe in der St.-Pankratius-Kirche) liebt es, an Weihnachten mit der Familie zu feiern und in die Kirche zu gehen. © Bauroth

Zu Hause wird gemeinsam Raclette gegessen, Weihnachtslieder wie „Oh Tannenbaum“ und „Stille Nacht“ werden angestimmt, früher kam das Christkind, heute schenken sich die Familienangehörigen untereinander Kleinigkeiten, „aber erst nach der Christmette“, betont sie. Das steigert die Vorfreude, erinnert sie sich daran, dass sie als Kind die Bescherung kaum erwarten konnte.

„Ich bin dankbar für das, was ich habe, dass ich Zeit mit meiner Familie verbringen kann“, sagt Alina nachdenklich auf die Frage, was für sie das ideale Weihnachten wäre. Gerade in einer Zeit wie jetzt, mit Corona und dem Krieg in der Ukraine, sei dies noch einmal wertvoller geworden. Sie wünscht sich daher, dass sich die Menschen mehr darauf besinnen würden, anstatt sich gerade vor und an Weihnachten Stress auszusetzen. Dieser käme letztlich durch einen Kreislauf zustande: Menschen arbeiten, um Termine einzuhalten, etwa um Waren fertig zu bekommen oder auszuliefern, die wiederum Geschenke werden sollen. Aber braucht es die so denn wirklich? Kleinigkeiten seien schon schön, zeigten sie, wie wertvoll ein Mensch für einen ist: „Ich schenke zumeist Gutscheine für Erlebnisse, um Zeit mit den Beschenkten zu verbringen“, stellt die Hebel-Gymnasiastin das Thema Zusammensein auch hier heraus.

Klein-David auf den Schultern des Weihnachtsmannes (also seines Onkels in dem Fall). Rundherum viele Familienangehörige. So ist das an Weihnachten bei den Eichouhs. © Eichouh

Der Konsumrausch sei völlig übertrieben geworden. „Aber auf der anderen Seite ist es toll, sich mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt zu treffen und jeden Tag ein Türchen vom Adventskalender zu öffnen, das gehört ja auch irgendwie zu Weihnachten.“ Die drei Weihnachtstage bedeuten für sie jedenfalls die „schönste Zeit im Jahr“. Und nach den Pandemiejahren mit Einschränkungen genießt sie die umso mehr: „Dieses Jahr geht es wieder am ersten und zweiten Feiertag zu den Großeltern.“ Dieses Feiern mit der Familie im Großen habe ihr zuletzt gefehlt, das kann eine Videoschalte genauso wenig ersetzen wie das Streamen eines Gottesdienstes in der Kirche. „Ich gehe gern in die Kirche.“

Das heiße jedoch nicht, dass sie alle Entscheidungen der katholischen Kirche teilt: „Mir ist die Kirche zu konservativ. Sie sollte sich mehr den Gegebenheiten der Zeit anpassen. Die Ehe für alle ist für mich ein Muss. Und Frauen sollen mehr Rechte bekommen“, betont die Christin.

Weihnachten für Jugendliche in Schwetzingen: Unterwegs in zwei Kirchen

David Eichouh steht für Werte – und das gleich in zwei Glaubensgemeinschaften. Der 17-jährige Hebelpreisträger dieses Jahres gehört nicht nur der katholischen Kirche an, wo er sich als Ministrant um die „Minis“ kümmert, sondern lebt zudem den aramäischen Glauben bedingt durch seine syrischen Wurzeln. Dieser ist – in Bezug auf Frauen – streng: „Frauen müssen den Kopf bei Gottesdiensten bedecken. Sie leiten auch keine Messen und Mädchen dürfen als Ministrantinnen der Frauen nicht in den Altarraum“, nennt er Beispiele und ergänzt: „Kulturen leben zu lassen, ist ja auch was Schönes.“ Deshalb begann für den Schwetzinger fünf Tage vor Heiligabend nach aramäischen Glauben die Fastenzeit. Das heißt: Die Ernährung ist bis 24. Dezember vegan. Nach der Christmette um Mitternacht wird die Fastenzeit gebrochen, dann wird mit den Eltern, den drei Schwestern und dem Bruder gemeinsam gegessen. Und was gibt es da? „Dieses Jahr machen wir Raclette. Sonst gab es auch schon mal Gans auf orientalische Art mit Reis.“ Weihnachtsbaum („Da hat sich meine Schwester mit pinkfarbenen Kugeln durchgesetzt“) und Krippe sorgen für Ambiente.

In beiden christlichen Glaubensrichtungen ist das Weihnachtsfest ein Fest der Familie – bei den Eichouhs wird das richtig groß zelebriert. Dann kommt man nicht nur mit Familienangehörigen zusammen („Die Tante aus Würzburg, der Onkel aus Ketsch, die Cousine aus Schweden“), sondern auch mit befreundeten Nachbarn und Familien. „Ich finde das schön so: Man sieht, wer da ist, dass man nicht allein ist“, mag er seine große Familie. Wichtig: „An den Feiertagen sind wir immer sehr schick gekleidet.“

Alina Matern hat als Kind immer beim Krippenspiel mitgemacht. Meist war sie ein Engel, hier ist sie dieses Mal einer der Heiligen Drei Könige. © Matern

Der Schimper-Schüler geht sowohl in die katholischen als auch in aramäische Gottesdienste. Der aramäische beginnt am ersten Weihnachtsfeiertag um 8 Uhr morgens und dauert bis zur Mittagszeit. „Da geht es sehr spirituell zu und wir frühstücken gemeinsam“, erzählt David von der Zusammenkunft in der Gebetshalle in Leimen.

Geschenke gibt es bei Eichouhs auch: „Bei uns ist das aber eher wichteln.“ Normalerweise erfolgt das am 25. Dezember. „Manchmal halten wir es aber nicht aus und tauschen schon vor dem Fastenbrechen Präsente.“ Der begnadete Hobbykonditor (@davidskuchenwelt auf Instagram), der gern bem Café Schafheutle in Heidelberg eine Ausbildung machen würde, fühlt sich in der Kirche sehr gut aufgehoben. Der Glaube gibt ihm Kraft. Das vermittelt er auch gern anderen.

„Viele wissen gar nicht, worum es im christlichen Glauben geht. Die Aufklärung fehlt, selbst im Religionsunterricht. Da wird oftmals viel mehr über andere Glaubensrichtungen gesprochen als über die hiesigen“, findet David und ergänzt: „Jeder soll glauben, an wen er will. Für mich macht das keinen Unterschied. Mensch ist Mensch.“ Für ihn sind jedoch die Leitlinien einer kirchlichen Gemeinschaft wichtig. Die dürfen ruhig zeitgemäß angepasst werden, „weil sich Kulturen ja auch ändern“, dennoch sollten sie eine Vorgabe sein, findet er.

Alina Matern und David Eichouh freuen sich, wenn sie an diesem Heiligabend auf volle Kirchen treffen. Dann ist für sie Weihnachten perfekt.