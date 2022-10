Schwetzingen. Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am frühen Montagnachmittag in der Tilsiter Straße in Schwetzingen gekommen. Wie ein Mitarbeiter vor Ort erfahren hat, hatte ein Wasserkocher in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Feuer gefangen. Wegen der Rauchentwicklung hat ein Nachbar die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit drei Fahrzeugen an und konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei war ebenfalls vor Ort. Gegen 14.20 Uhr war der Einsatz bereits beendet.

