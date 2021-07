Wechsel an der Spitze

Das Schwetzinger Ärztenetz hat eine neue Spitze: Dr. Beate Lauscher-Schüller löst den Gründer und langjährigen Vorsitzenden Dr. Hans-Jürgen Scholz ab.

Scholz gab zum Jahresende 2020 seine Praxis altersbedingt ab, daher musste satzungsgemäß der Vorsitz neu gewählt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Ärztenetzes. Die Versammlung wählte einstimmig Beate Lauscher-Schüller. Sie ist seit vielen Jahren in einer großen Gemeinschaftspraxis in Schwetzingen hausärztlich tätig.

Dr. Scholz gab einen kurzen Abriss über die Geschichte des Ärztenetzes seit seiner Gründung im Grünen Baum im April 1999 bis heute als Forum für die Aktivitäten der niedergelassenen Ärzte der Region und freute sich, dass der Vorsitz wunschgemäß an eine Vertreterin der größten Gruppe der Mitglieder, nämlich der der Hausärzte ging.

Der Vorstand dankte dem scheidenden Vorsitzenden für sein unermüdliches Engagement und überreichte Präsente.

Nach der Vorstellung neuer Mitglieder sowie der Verabschiedung eines neuen Satzungszusatzes ging es zum informellen Austausch am leckeren Buffet über, das von den Mitarbeitern der Gaststätte „Blauen Loch“ bereitgestellt wurde. zg