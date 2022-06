Wechsel bei der Garde – Annemi Ramm übernimmt

In der gut besuchten Narrenstube im Bassermann Haus trafen sich die Mitglieder der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG) zu ihrer Jahreshauptversammlung. Nach fast zweijährigem Corona-bedingten Stillstand im Karneval mussten satzungsgemäß die Weichen wieder neu gestellt werden. „In der Kampagne 2022/2023 werden wir hoffentlich einen neuen Anlauf nehmen können“, meinte Vorsitzender Petros Maloussidis.

„Dann wird sich einiges verändern“, kündigte er an. So werde sich das Herrenfrühstück zu einem SCG-Galaabend verwandeln, zu dem Kurfürst Carl-Theodor am Freitag, 3. Februar 2023, ins Schlossrestaurant einlädt. „Diese Veranstaltung ist etwas Neues, denn sie findet nicht mehr morgens statt, sondern am Abend. Außerdem ist es keine reine Herrenveranstaltung mehr, denn von nun an sind auch die Damen herzlich eingeladen“, betonte Maloussidis.

Petros Maloussidis gratuliert Katie Hinz. Sie erhält die silberne Nadel. © SCG/Lemke

Die neue Kampagne beginnt mit dem Ordensfest am Samstag, 5. November, im Lutherhaus. Am 11.11. um 11.11 Uhr wollen die Narren wieder den Schlüssel des Rathauses erobern. Das Freundschaftsturnier der Garden findet am Samstag, 28. Januar 2023, statt. Am Samstag, 11. Februar, folgt dann im Lutherhaus die Prunksitzung. Bevor im November die neue Kampagne beginnt, wird am Samstag, 17. September, im TV-Clubhaus ein Sommerfest abgehalten.

In der Garde hat ein Wechsel stattgefunden. Nachdem sich Manfred Butz nicht mehr zur Wahl gestellt hat, übernimmt künftig die bisherige Sprecherin Annemi Ramm das Amt der Gardeministerin. Mittlerweile zähle die Garde rund 40 Kinder und Jugendliche. Besonders erwähnt wurden die tollen Solisten Marvin Keck und Lea Karl, Chan-Luca Weidner und Lugina Ghizzoni, Alessio Flaccavento und Melina Espinosa sowie Anna-Lena Dürr, die sich am Spargelsamstag mit einem tollen Auftritt präsentiert hatten.

Großes Lob bekamen Trainerin Lisa-Maria Ramm und Co-Trainerin Leonie Hoffmann sowie die Betreuerinnen Steffi Flaccavento, Sabrina Espinosa, Annemi Ramm, Bianca Keck, und Christa Hoffmann. Die Mini-Mäuse sind mittlerweile zu neunt und werden von Celina Dürr trainiert und von Steffi Dürr betreut. Ein Dank ging auch an Erika Butz, die „Wirtin“ in der Narrenstube.

Mit Ablauf des Geschäftsjahres 2021 hatte die SCG 274 Mitglieder, berichtete der Vorsitzende. pl/zg