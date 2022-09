Rhein-Neckar. Zu Wochenbeginn wird es am Montag in der Metropolregion meist wolkig, im Tagesverlauf zeigt sich auch immer wieder die Sonne am Himmel. Vereinzelt kann es auch zu örtlichen Schauern kommen. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 16 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind.

