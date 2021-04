Der Schwetzinger Gemeinderat tagt am Mittwoch, 14. April, um 18 Uhr im Josefshaus, Schlossstraße 8, in Schwetzingen. Die Anzahl der Besucherplätze ist begrenzt, es wir gebeten, eine Mund-Nase-Maske zu tragen.

Nach der Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse und einer Bürgerfragestunde geht es um eine Änderung der Verbandssatzung. Bei dieser dritten Änderung soll einem High-Speed-Netz zugestimmt werden.

Des Weiteren geht es um eine Erhöhung des Vereinszuschusses an die Mozartgesellschaft Schwetzingen. Der bisherige Zuschuss in Höhe von 15 340 Euro soll ab 2021 auf 18 000 Euro aufgestockt werden. In der Beschlussvorlage wird dazu Folgendes erläutert, dass sich die Präsidentin des Vereins, Rosa Grünstein, Mitte vergangenen Jahres an Oberbürgermeister Dr. René Pöltl mit der Bitte um eine Aufstockung gewandt hat, da die Ausgaben für den Verein als Veranstalter erheblich gestiegen seien. Die Mozartgesellschaft fördere vor allem junge Musiker und möchte beim Mozartfest Konzerte durchführen, die den freien Künstlern das Musizieren und damit ein Einkommen ermöglicht. Dabei möchte sie auch neue Konzepte entwickeln und künftig das Angebot erweitern. Viele Ideen seien schon vorhanden – nur eben das Geld fehle.

Neben dem Jahresbericht der Jugendarbeit geht es auch noch um Aktenvermerke im Zusammenhang mit Spenden für die städtische Kunstsammlung: Das Ölgemälde „Ich bin ein Narr“ von Margrit Oelenheinz aus dem Jahr 1992 wurde dem Archiv geschenkt, ebenso ein umfangreiches Konvolut von Kunstwerken und Dokumenten aus dem Nachlass des Schwetzinger Kunstmalers Bernhard Karl Becker gespendet. kaba

