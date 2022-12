Wege zu den Klimazielen

Beim kommenden Treffen der Schwetzinger Grünen an diesem Dienstag, 13. Dezember, erläutert der Landtagsabgeordnete Dr. Andre Baumann die Umsetzungsstrategie des Landes und diskutiert mit den Anwesenden, wie die Klimaziele für 2030 zu erreichen sind. Wie schnell können Solarparks und Windräder im Wahlkreis überhaupt genehmigt und gebaut werden?

Als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Schwetzingen ist Dr. Baumann nicht nur bestens mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut, er ist auch als Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes täglich mit dem Aufbau einer klimaneutralen Energieversorgung befasst, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Schließlich soll der CO2-Ausstoß in Baden-Württemberg bis 2030 im Vergleich zum Jahr 1990 um mindestens 65 Prozent sinken und bis 2040 soll die Klimaneutralität erreicht sein. Zu der Veranstaltung am Dienstag, 13. Dezember, um 19.30 Uhr im „Blauen Loch“, Zeyherstraße, sind alle Interessierten eingeladen. Wer aufgrund einer Behinderung Unterstützung zur Teilnahme benötigt, wird gebeten sich möglichst frühzeitig unter gruene-schwetzingen@gmx.de zu melden. zg