Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schöffengericht - 33-Jähriger an Raststätte in Hockenheim erwischt Wegen 200 Gramm Kokain: Drogenkurier muss in Haft

Ein 33-Jähriger wurde an Raststätte in Hockenheim mit Kokain erwischt. Nun wandert er ins Gefängnis.