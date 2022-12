Weihnachtsmärkte in Reilingen und Neulußheim

Reilingen/Neulußheim. Der Startschuss für zwei der anheimelndsten Weihnachtsmärkte in der Region fällt am heutigen Samstag, zweiter Advent. Während der Neulußheimer Markt im Alten Schulhof nur heute geöffnet hat, darf in Reilingen rund ums Rathaus auch am zweiten Advent gefeiert werden. Um 12 Uhr wird Bürgermeister Gunther Hoffmann den Markt auf der Bühne des Alten Schulhofs eröffnen und damit den Weg in ein weihnachtliches Dorf frei machen, in dem weihnachtlicher Schmuck und Bastelarbeiten mit Speis und Trank sowie einem bunten Bühnenprogramm Laune machen.

In Reilingen fällt der Startschuss erst am Samstagnachmittag, um 17 Uhr, auf der Festbühne, um die herum 35 Aussteller ihre Stände und Buden aufgebaut haben. Höhepunkt des mit von den Vereinen bestrittenen Bühnenprogramms wird gegen 22 Uhr der Auftritt von Marvin Merkhofer sein. Am Sonntag, zweiten Advent, darf ab 14 Uhr gefeiert werden, um 18 Uhr hat Olli Roth seinen Auftritt auf der Bühne. Damit wäre das Programm eigentlich zu Ende, doch spontan hat sich noch ein Punkt ergeben: Um 19 Uhr betritt die Reilinger Formation „Get Laid“ die Bühne und rockt sie zugunsten der Spendenaktion „Kinder unterm Regenbogen“.