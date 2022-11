Weihnachtsmarkt 2022 in Schwetzingen – jetzt erst recht!

Schwetzingen. Es sind nur noch zwei Wochen bis zur Eröffnung des 11. kurfürstlichen Weihnachtsmarktes am Donnerstag, 24. November, um 18.30 Uhr. Und zugegeben: Die Vorstellung ist nicht ganz leicht. Gefühlt herrscht noch Spätsommer und richtig fröhlich mutete die Welt angesichts von Klimawandel, Krieg und wirtschaftlichen Turbulenzen nicht an. Doch für Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und auch den Gemeinderat stand nach kurzer Diskussion fest, dass der Weihnachtsmarkt sein muss – und zwar jetzt. Gerade in düsteren Zeiten sei ein Licht von großer Bedeutung. Und Weihnachten mit all seinen Traditionen sei ja nichts anders als ein Hoffnung machendes Licht.

In einem Pressegespräch am Mittwochnachmittag ließ Pöltl keinen Zweifel daran, dass das Stattfinden des Weihnachtsmarktes ein Grund zur Freude sei. Auch, weil er aller Voraussicht nach ohne Corona-Bestimmungen durchgeführt werden darf. Ihm hängt es immer noch in den Knochen, dass der letztjährige Weihnachtsmarkt nach nur einem Wochenende auf Geheiß des Landes abgebrochen werden musste. Aber nun gelte es, nach vorne zu schauen, und was sich da zeige, mache Mut.

Weihnachtsmarkt 2022 in Schwetzingen: Schlossplatz und Ehrenhof locken – aber zwei Highlights fehlen

An den vier Wochenenden versammeln sich insgesamt 128 Aussteller auf dem Schlossplatz und dem Ehrenhof des Schlosses. Fast alle aus dem vergangenen Jahr, so Christiane Drechsler, Leiterin der Tourist-Information und mit ihrem Team die Seele des Weihnachtsmarktes, sind wieder mit dabei. Wichtig zu wissen sei, dass es bei den Ausstellern aus verschiedenen Bereichen wie Goldschmiede, Holz, Keramik, Feuerschalen, Skulpturen, Korbwaren und Krippen einen ständigen Wechsel gibt: „Ein Besuch lohnt sich also an jedem Wochenende.“ Einziges Minus in der Bilanz: Es wird kein Bühnenprogramm geben und auch die Schlittschuhbahn kommt nicht. Allzu dichte Menschenmassen wollte man dann doch nicht riskieren.

Wissenswertes rund um den 11. Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt Termin: Vom 24. November bis 18. Dezember immer donnerstags bis sonntags auf dem südlichen und nördlichen Schlossplatz und dem Schloss Ehrenhof. Offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl am Donnerstag, 24. November, 18.30 Uhr. Öffnungszeiten des Kunsthandwerkermarktes im Schloss Ehrenhof: Donnerstag und Freitag, 17 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag, 12 bis 21 Uhr. Auf dem Schlossplatz: Donnerstag und Freitag, 17 bis 21.30 Uhr, Samstag und Sonntag, 12 bis 21.30 Uhr. Tipp: An allen Adventssamstagen sind die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet und kostenloses Parken ist möglich. Die Partnerstädte sind am ersten Wochenende, 24. November bis 27. November vertreten und sorgen mit landestypischen Produkten sowie Speisen für ein nationales und internationales Flair. Es gibt insgesamt 128 Aussteller an vier Wochenenden. Die Kindereisenbahn ist da, ein Kinderkarussell und die Maroni-Lokomotive. Vom Kindertraumbaum sind nur am Samstag, 26. November, von 12 bis 16 Uhr, auf dem nördlichen Schlossplatz Höhe Brauhaus Wünsche für Kinder abzuholen. Spenden mit dem Verwendungszweck „Kindertraumbaum“ können an die Sparkasse Heidelberg, IBAN DE86 6725 0020 0009 1409 05 überweisen werden. Laternenführungen werden an den Samstagen, 25. November, 2., 9. und 16. Dezember, jeweils 17 Uhr: www.visit-schwetzingen.de. Der Kunstverein stellt in der Schlosskapelle aus (Eintritt frei).

Ganz wichtig ist in den Augen Pöltls das erste Wochenende. Von Donnerstag, 24., bis Sonntag, 27. November, stehe der kurfürstliche Weihnachtsmarkt unter dem Zeichen der Städtepartnerschaften. Neben Delegationen aus Wachenheim und Schrobenhausen sowie Karlshuld kommen Vertreter aus Lunéville (Frankreich), Spoleto (Italien) und Pápa (Ungarn). Für die Kulinarik in flüssiger und fester Form werde es eine, der kurfürstlichen Residenz zu Ehre gereichende, Sternstunde.

Weihnachtsmarkt 2022 in Schwetzingen: Auftakt besonders wichtig

Wichtig ist dieses erste Wochenende auch aufgrund des Kindertraumbaums. Bereits zum 15. Mal organisiert Antonia Wettstein mit ihrem Mann diesen speziellen Weihnachtsbaum, der bedürftigen Kindern zu einem Weihnachtsgeschenk verhilft. Allerdings mussten sie dieses Jahr eine herzzerreißende Entscheidung treffen: Ergab eine Recherche doch bis zu 700 Kinder in der Region, die derzeit als bedürftig gelten, und das sei einfach nicht zu stemmen. So beschlossen sie, dass nur Kinder zum Zuge kommen, die bis zum 31. Dezember 2021 beim Tafelladen „Appel + Ei“ oder der Diakonie gemeldet waren. „Das ist uns sehr schwergefallen, aber 700 Wünsche hätten uns einfach überfordert.“ Jetzt sind es rund 300, die an dem Kindertraumbaum hängen und auf einen Abholer am Samstag, 26. November, zwischen 12 und 16 Uhr warten. Etwaige Spenden für den Kinderförderfond des Diakonischen Werks, das war Wettstein noch wichtig, kommen übrigens allen Kindern zu Gute. Also auch den 400 Kindern, die beim diesjährigen Kindertraumbaum leer ausgehen.

Es gibt wieder die Weihnachtsverlosung des Stadtmarketings und dieser Zeitung. Die Kinder aus allen Schwetzinger Kitas gestalteten zudem das Weihnachtswäldchen um die Krippe vor der Kirche St. Pankratius.

Darüber hinaus bietet die Tourist-Information an den vier Weihnachtsmarkt-Samstagen Laternenführungen an – am liebsten durch ein winterliches Schwetzingen. Hoffentlich, so Drechsler, klappt das noch mit dem Winter. „Ein wenig kälter dürfte es schon sein.“ Allein schon, weil dann der Glühwein besser schmeckt. Dann lässt die Mozartgesellschaft für Kinder „Gretel und Hänsel“ im Rokokotheater knuspern (26. November, 16 Uhr) und das Schloss bietet rund um das Barockfest „Winter in Schwetzingen“ zahlreiche Konzerte an, die die kalte Jahreszeit mit Wärme erfüllen. Ein Stichwort, das der Oberbürgermeister zum Schluss aufgreift. Denn der kurfürstliche Weihnachtsmarkt sorge für Wärme in der Seele. „Und das können wir gerade alle gut gebrauchen.“ Wie recht er damit hat.