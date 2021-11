Weihnachtsmarkt läuft unter 2G-Bedingungen und ohne Bühne ab

Schwetzingen. Nachdem die Veranstaltung 2020 entfallen musste, kann der 10. Kurfürstliche Weihnachtsmarkt dieses Jahr auf dem Schwetzinger Schlossplatz stattfinden. Die genauen Bedingungen wurden am Mittwoch bei einem Pressegespräch an der Schlittschuhbahn bekanntgegeben.

Der Besuch ist - auch wegen der ausgerufenen Warnstufe - nur für Genesene und Geimpfte möglich. Der Markt beginnt am Donnerstag, 25. November, und wird von da an bis Sonntag, 19. Dezember, immer von Donnerstag bis Sonntag geöffnet sein. Neben den Ständen auf dem Schlossplatz wird es auch einen Kunsthandwerkermarkt im Ehrenhof des Schlosses geben.

Partnerstädte kommen nicht

Ebenfalls aufgrund der andauernden Pandemie wird das Bühnenprogramm in diesem Jahr entfallen. Gleiches gilt für die Teilnahme der Partnerstädte Lunéville, Pápa, Spoleto, Fredericksburg, Wachenheim und Karlshuld, die normalerweise den Weihnachtsmarkt besucht und dann mitgestaltet haben. Dies sei noch nicht wieder wie gewohnt möglich, heißt es vonseiten der Stadt. Als Trost gebe es ein Kochbuch mit Rezepten aus den Partnerstädten bei der Touristinformation zu kaufen.

Auf dem nördlichen Schlossplatz erwartet die Besucher vor allem das kulinarische Angebot. Auf dem südlichen Schlossplatz wird es Karussell und Eisenbahn geben. An den ersten beiden Veranstaltungstagen, Donnerstag, der 25. sowie Freitag, der 26. November, wird auch der Kindertraumbaum auf dieser Seite des Platzes stehen. Am Freitag, 26. November, werden außerdem die Geschäfte in der Innenstadt bis 22 Uhr für den Einkauf geöffnet haben.

Die genauen Öffnungszeiten

Donnerstag, 25. November, bis Sonntag, 28. November

Donnerstag, 2. Dezember, bis Sonntag, 5. Dezember

Donnerstag, 9. Dezember, bis Sonntag, 12. Dezember

Donnerstag, 16. Dezember, bis Sonntag, 19. Dezember

Der Kunsthandwerkermarkt ist donnerstags und freitags immer von 17 bis 21 Uhr geöffnet, an Samstag und Sonntagen von 12 bis 21 Uhr. Der Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz kann donnerstags und freitags zwischen 17 und 21.30 Uhr besucht werden sowie samstags und sonntags von 12 bis 21.30 Uhr.