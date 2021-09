Weihnachtsmarkt soll stattfinden

Schwetzingen. In Schwetzingen laufen die Planungen für einen Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt 2021. Das teilte die Stadt am Mittwochvormittag mit. "Natürlich wissen wir alle noch nicht, wie sich die Corona-Situation im Dezember darstellen wird", so Oberbürgermeister Dr. René Pöltl."Wenn es die Situation zulässt, möchten wir unseren Bürgerinnen aber gerne wieder einen Weihnachtsmarkt anbieten."

Derzeit geht die Stadt von einem Weihnachtsmarkt unter Einhaltung der 3 G-Regeln (genesen, getestet, geimpft) mit Zugangskontrollen aus. Das Land hat eine neue Corona-Verordnung für Großveranstaltungen - darunter fallen auch die Weihnachtsmärkte - für Mitte Oktober angekündigt. Diese, so die Leiterin der Tourist Information, Christiane Drechsler, müsse man noch abwarten, um die genaueren Bestimmungen in das Konzept einzuarbeiten. Geplant sei der Weihnachtsmarkt wieder an den vier Wochenenden vor Heiligabend jeweils von Donnerstag bis einschließlich Sonntag (25. November bis 19. Dezember).