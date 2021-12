Weihnachtsoratorium von Bach wird in Schwetzingen aufgeführt

Weihnachten ohne Bachs Weihnachtsoratorium? Schier unmöglich für Kirchenmusik-Fans. Und in Pandemiezeiten doppelt notwendig. Auch dieses Jahr steht es in der evangelischen Stadtkirche in Schwetzingen auf dem Programm und zum Glück dürfen Konzerte mit wenigen Mitwirkenden und Zuhörern durchgeführt werden – zumindest nach derzeitigem Stand.

4 Bilder Mit dabei: Doris Steffan-Wagner. © Claire Uhrig

Zwar kann Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer das Ganze nicht mehr wie geplant mit zwei Chören und als Singalong umsetzen, aber dafür in einer kammermusikalischen Form, die es so noch nie gegeben hat. Am Sonntag, 12. Dezember, 17 Uhr, werden die Solisten Doris Steffan-Wagner, Eva Braunstein, Martin Steffan und Matthias Horn, ergänzt von ausgesuchten Sängerinnen und Sängern des Schwetzinger Vokalensembles und der Evangelischen Kantorei Wiesloch, die Kantaten I-III von der Empore singen. Den Hauptpart bestreitet Professor Carsten Klomp, der den kompletten Orchestersatz für Orgel arrangiert hat und die Vokalisten an diesem einen Instrument begleitet, was im „Jahr der Orgel“ seinen besonderen Reiz hat. Die Leitung hat Detlev Helmer. Im Kirchenschiff können bis zu 80 Personen dieser „Erstaufführung“ zuhören. Das Konzert findet unter den aktuellen 2Gplus-Regeln statt. Mitzubringen sind der Impfnachweis und die Bescheinigung über einen tagesaktuellen Negativtest. Es besteht Maskenpflicht. Tickets zu 15 Euro können unter www.ekischwetzingen.de oder telefonisch zu den Öffnungszeiten im Pfarramt erworben werden.

Einsteigertipp: Einen Tag zuvor, am 11. Dezember, wird die Arie „Großer Herr und starker König“ um 17 Uhr im Zentrum des Gottesdienstes in der Stadtkirche stehen. Pfarrer Steffen Gross wird darüber predigen, Matthias Horn (Bass), Ralf Krumm (Trompete) und Detlev Helmer (Orgel) werden sie erklingen lassen. Auch dieser Gottesdienst findet unter 2Gplus statt. zg