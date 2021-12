Weihnachtsverlosung: Frühstück, Fitness oder doch ein Collier?

Schwetzingen. Die Vielfalt ist grenzenlos bei der diesjährigen Weihnachtsverlosung vom Stadtmarketing zusammen mit der Schwetzinger Zeitung. Alles ist möglich: Ein Frühstück im Kaffeehaus, ein Buch von einer unserer Buchhandlungen, tolle Blumen, eine Kiste Sekt für Silvester, ein Nähkurs in der Stoff-Laube, ein Tanzmonat bei Andrea Kiefer, eine Stadtführung für die ganze Familie, Übernachtungsgutscheine für den nächsten Besuch von Freunden, Fitness bei Pfitzenmeier oder Miss Sporty, Modegutscheine, neue Schuhe von Salamander, ein kostenloser Festtagsbraten von Metzger Back, ein Grillkurs bei Metger Gieße, Kopfhörer vom Ohrladen, ein Möbelsafe von Sayan oder eine Picto Uhr von Juwelier Reiser. Und da sind wir noch nicht einmal bei den Hauptpreisen angelangt – dem Memoire Unikatcollier vom Schmuckatelier Kissner im Wert von 1250 Euro und der Herren-Armbanduhr von Union Glashütte im Wert von 2250 Euro.

Elke Ackermann-Knieriem kann stolz sein, denn der Vorsitzenden des Stadtmarketings ist es zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern gelungen, 225 Preise von 54 Spendern zusammenzutragen in einem Gesamtwert von mehr als 18 000 Euro. Eine Weihnachtsverlosung, nach der sich andere Städte die Finger schlecken würden. Das Ganze läuft immer mit Unterstützung unserer Zeitung, die Anzeigenraum spendiert und in deren Räumen immer die Verlosung vonstatten geht – so auch jetzt wieder am Dienstag.

Das sind die Gewinnnummern bei der Weihnachtsverlosung (nur die letzten vier Ziffern zählen) Achtung: Bei allen Losen steht vorne die 10, nur die letzten vier Ziffern unterscheiden sich und werden deshalb hier auch nur genannt! Falke exklusiv Gutschein 10 Euro: 6229, 6175, 0501, 4276, 5376; Blumen Atelier Gutschein 10 Euro: 2465, 4103, 1439, 0994, 6102, 5220, 2283, 0861, 5327, 2247; Der Ohrladen Ohrtasse im Wert von 11 Euro: 5274, 0613; Bücher Insel Gutschein 15 Euro: 5270, 5503, 2800, 2774, 2232; Lyksjö Duftkerze Skandinavisk im Wert von 16 Euro: 3628; Lyksjö Bukowski Kuscheltier im Wert von 19 Euro: 0874, 4481; Walzwerk Gutschein 20 Euro: 6179, 3230, 6250, 2227, 4606; Druckhaus Media-Express Gutschein 20 Euro: 1622, 2219, 3394, 4442, 3600; Kulinarium Gutschein 20 Euro: 4895, 3423, 2775, 3221, 2016; Tischmacher Weine Gutschein 20 Euro: 3430, 5610, 3433, 0143, 1301; Bäckerei Utz, Frühstücksgutschein 20 Euro: 2879, 5694, 1079, 0001, 0081; Kaffeehaus Gutschein 20 Euro: 2231, 1795, 5402, 4068, 5370; Buchhandlung Kieser Gutschein 20 Euro: 1523, 3884, 5216, 2559, 0052; Die Blume Plankstadt Gutschein 20 Euro: 0325, 4756, 4477, 4531, 0289, 4585, 5450, 6013, 1501, 3521; Lyksjö Gutschein 25 Euro: 0949, 2288; Pfitzenmeier Tageskarte 29 Euro: 2290, 0950, 1375, 4492, 0629, 1329, 5474, 2289, 0951, 2189, 0054, 2620, 0875, 4919, 0055, 4865, 0952, 4757, 1331, 6057. Touristinformation Stadtführung für fünf Personen im Wert von 30 Euro: 0898, 1361; Miss Sporty 10er Karte Recovery Boots Lymphmassage: 1199, 1741, 0601; Spirituosen Futterer Kiste Sekt für 36 Euro: 2190, 2032, 3740, 4325, 3795; Lyksjö Vase Storefctory Aby für 39 Euro: 2591; Steuerberatung Muth & Co Kurfürstenkarten im Wert von 50 Euro: 0541, 2351; Buchhaltungsservice Gailowitz Kurfürstenkarten im Wert von 50 Euro: 0953, 2850; Schuhhaus Salamander Gutschein 50 Euro: 5790, 3453; Lieblings Gutschein 50 Euro: 1552, 5189, 0542; Metzgerei Back Gutschein 50 Euro: 3387, 0954; Schwetzinger Zeitung Kundenforum Kurpälzer Pakete im Wert von 50 Euro: 0528, 5814, 0730; Stoff-Laube dreistündiger Nähkurs im Wert von 50 Euro: 5373. Optik Lenk Gutschein 50 Euro: 4751, 4805, 0780, 2384; Jutta M Gutschein 50 Euro: 1001, 3350, 4827, 2053, 4966, Trendi Moden Gutschein 50 Euro: 6242, 1664, 2372, 6071; Pro Optik Gutschein 50 Euro: 2201, 6080, 3798, 5412, 0242, 3781, 3309, 0017, 4181, 5749, Modehaus Bräuninger Gutschein 50 Euro: 1217, 1466, 0532, 0754, 4961, 2017, 6010, 1476, 5514, 5466; Ristorante Delle Rose Gutschein 50 Euro: 5736, 4427; Esprit Moden Gutschein 50 Euro: 1779, 1499. Villa Benz Frühstücksgutschein für zwei Personen Wert 60 Euro: 4415; Naturwash Autowäsche Gutschein 70 Euro: 0102; Metzgerei Gieße Spicy Butcher Messer Wert 80 Euro: 5528, Geschenkkorb Wert 80 Euro: 3757, Männerhandtasche 80 Euro: 1959; Parfümerie Akzente Duft 80 Euro: 0725, 1634, 1498, 4909, 2498; Leger Mode Kette im Wert von 90 Euro: 5648; Der Ohrladen Bluetooth-Lautsprecher 99 Euro: 3741, 0756; Pfitzenmeier-Monatskarte 99 Euro: 1960, 3508, 2467, 3534, 1733, 2485, 1638, 4934, 1640, 0536. Esprit Mode Gutschein 100 Euro: 9169, Modehaus Posmyk Gutschein 100 Euro: 4446, 2610; Stadtmarketing Kurfürstenkarten im Wert von 100 Euro: 5223, 0548; VR Bank Kur- und Rheinpfalz (Volksbank) Kurfürstenkarten im Wert von 100 Euro: 0724, 3002, 2888; Tillmanns Textiles Wohnhandwerk Gutschein 100 Euro: 4146; Schreiber Optik Gutschein 100 Euro: 5761, 3458; Radshop Bike & Fun Gutschein 100 Euro: 2276, 6187; Sparkasse Schwetzingen, Kleine Planken: Kurfürstenkarten im Wert von 100 Euro: 4571, Kurfürstenkarte für 150 Euro: 3505; Modehaus Bräuninger Wollschal Marc O’Polo 100 Euro: 3457, 5451, 4879; Möbius Lebensmittel.punkt Geschenkkorb im Wert von 100 Euro: 2953, Geschenkkorb 200 Euro: 4902. Metzgerei Gieße Grillkurs 119 Euro: 0005, Mode Leger Minikissen J. Adler für 120 Euro: 2972, 4992, Gürtel NDV Projekt für 180 Euro: 3701, 1011; Reiser Uhren und Schmuck Picto Uhr für 139 Euro: 3834, Bastian Collier für 139 Euro: 1689; Möbel Höffner Gutschein 200 Euro: 2397; Villa Benz Übernachtung mit Frühstück plus Eintritt Schlossgarten für zwei Personen im Wert von 150 Euro: 4956; Hotel Adler-Post Übernachtung in Junior Suite im Wert von 170 Euro: 1909, 4122; Miss Sporty Drei-Monatskarte im Wert von 210 Euro: 5577, 1516, 2995; Tanzschule Kiefer Tanzmonat für zwei Personen im Wert von 218 Euro: 2699, 0530; Firma Sayan Schlüsseldienst E-Möbelsafe für 240 Euro: 2585. Die Hauptpreise: Hotel am Theater Candlelight Dinner, Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen im Wert von 250 Euro: 4443; Reiser Uhren und Schmuck Tissot Uhr im Wert von 350 Euro: 0404; Der Ohrladen Sennheiser Kopfhörer für 399 Euro; 3395; S-Quadrat Konzept Thonet Stuhl im Wert von 499 Euro: 3899; Stadtwerke Schwetzingen Heißluftballonfahrt im Wert von 500 Euro: 4958; Fahrradhaus Fender Bulls Mountainbike für 500 Euro: 2325; Schmuckatelier Kissner Memoire Unikatcollier im Wert von 1250 Euro: 3353; Juwelier am Schloss Herrenarmbanduhr von Union Glashütte im Wert von 2250 Euro: 0656 (im Bild). Wir gratulieren alllen Gewinnern recht herzlich. Bitte bringen Sie zum Nachweis Ihres Gewinns den Holzanhänger mit der richtigen Nummer mit ins jeweilige Geschäft.

Erstmals wurden in der Adventszeit in den teilnehmenden Geschäften kleine Holzstücke mit Nummern ausgegeben, die die Form eines stilisierten Weihnachtsbaums hatten. Die Idee dazu hatte Simon Stelgens, der ja gerade in der Schwetzinger Carl-Theodor-Straße einen kleinen Showroom für seine Oftersheimer Firma S-Quadrat Konzept eröffnet hat und sich gerne vor Ort engagiert. „Wir haben fast nur positive Rückmeldungen dazu. Viele Leute wollen die Holzlose an den Weihnachtsbaum hängen und je ein Familienmitglied damit beglücken. Und alle 6250 Lose haben wir an die Frau und den Mann gebracht. Die Geschäfte haben sie für zwei Euro verkauft oder sie teilweise auch guten Kunden geschenkt. Und wir haben gleich zu Beginn komplett durchgemischt, so dass die Lose nicht in einer bestimmten Nummernfolge in einzelnen Geschäften gelandet sind“, erzählt uns Elke Ackermann-Knieriem. Da ja derzeit eine Vakanz in der Stadtmarketing-Geschäftsstelle besteht, hat sie kurzerhand ihre Mitarbeiter beim Modehaus Bräuninger mit eingespannt, um die Lose und Gewinnzettel vorzubereiten.

Noch vor Weihnachten bereit

Am Dienstag war dann der Lostopf im Redaktionsbüro der Schwetzinger Zeitung prall gefüllt und Heike Sonn und Juliane Maisenhälder vom Mediaverkauf betätigten sich als Glücksfeen, um die Lose zu ziehen, natürlich alles unter strenger Aufsicht und doppelter Buchführung.

Jetzt können sich die Gewinner freuen und ab sofort ihre Preise im jeweiligen Geschäft abholen. Dort liegen sie bis Ende Januar bereit, danach verfallen die Lose. Also schnell nachschauen, jubeln und in den Geschäften vorbeischauen.