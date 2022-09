Weinfest der Siedler wird zum festen Programmpunkt

Glück gehabt, Siedlergemeinschaft Hirschacker! Das Wetter am Samstag passte prima für das Weinfest auf dem Vereinsgelände am „Rheintal“. Die angekündigten Regenschauer kamen erst in der Nacht und so konnte das Fest trocken über die Bühne gehen.

Viele Gäste ließen die heimische Küche kalt und genossen bei noch angenehmen Temperaturen und Spätsommersonne die deftigen Spezialitäten wie feine Winzersteaks mit deftigen Rieslingzwiebeln. Die Bratwürste konnten gar nicht so schnell gegrillt werden, wie sie benötigt wurden. Etwas schneller ging es bei den herzhaften Winzertellern mit Leberknödeln, würzigem Sauerkraut und leckeren Wurstkombinationen. Etliches hiervon konnte bereits vorher vorbereitet werden und köchelte in großen Töpfen vor sich hin. Warteschlangen vor der Grillstation konnten nicht vermieden werden.

„Das schmeckt alles ausgezeichnet hier, in einer Pfälzerwaldhütte kann man es nicht besser bekommen“, lobte Doris Langner. Auch die Weinkarte ließ keine Wünsche offen. Riesling gab es in den Geschmacksrichtungen trocken und halbtrocken – er durfte auch als Schorle nicht fehlen. Natürlich kamen die Liebhaber von edlem Rotwein und neuem Wein nicht zu kurz. Letztere konnten sich für die Reifegrade „Federweißen“ oder bitzelnden „Reißer“ entscheiden. Hierzu bot sich natürlich ein Stück leckerer Zwiebelkuchen an.

An den Tischen herrschte eine gesellige Stimmung, die Besucher füllten sich alle sichtlich wohl. „Für meine Frau und mich stand schon vor Tagen fest, dass wir hierher kommen. Denn wer weiß, welche erneuten Einschränkungen in ein, zwei Monaten anstehen, wenn sich die Pandemielage wieder verschlechtert“, sprach Josef Klenantz aus, was wohl viele Menschen dieser Tage beschäftigt.

„Ich komme immer gerne zu den Siedlern, hier bekommt man stets etwas geboten, man trifft Bekannte und die Gastfreundschaft ist perfekt“,so Walter Girrbach, ein waschechter Schwetzinger Innenstädtler.

Überaus zufrieden zeigten sich Rudi Hoffmann und Günter Tellermann von der Vereinsspitze. „Spätestens ab heute wird das Weinfest zu einem festen Punkt in unserem Jahresprogramm“, resümierten sie.