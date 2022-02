Weinheimer Ärztin soll tausende falsche Masken-Atteste ausgestellt haben

Weinheim/Mannheim. Eine Ärztin aus Weinheim soll Menschen falsche Atteste ausgestellt haben, um sie vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu befreien. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat deshalb Anklage wegen des Verdachts des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse gegen sie erhoben, wie es in einer Pressemitteilung von dort heißt. Einer Angestellten der Ärztin wird Beihilfe zum Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse vorgeworfen.

In der Mitteilung heißt es weiter: "Zu einem nicht genau bekannten Zeitpunkt vor dem 4. Mai 2020 soll die Ärztin den Entschluss gefasst haben, allen Personen, die von der pandemiebedingten Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit werden wollten, ein entsprechendes Attest auszustellen. In den Attesten wurde jeweils bescheinigt, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für die jeweilige Person unzumutbar sei. Für die Ausstellung der Atteste soll die Ärztin von den Interessenten jeweils eine Überweisung von 5 bis 8 Euro auf ein Konto von ihr gefordert haben."

Erlös im fünfstelligen Bereich

Der auf diesem Konto nachvollziehbare Gesamterlös durch das Ausstellen der Atteste belaufe sich sich für den Zeitraum Anfang Mai 2020 bis Ende Januar 2021 auf 28.410,21 Euro. Insgesamt sollen in dem genannten Zeitraum 4374 Atteste bezahlt und per Post oder E-Mail an die Interessenten übersandt worden sein. Dabei soll keines der Atteste aufgrund einer ordnungsgemäßen medizinischen Untersuchung ausgestellt worden sein. Der Gesundheitszustand der anfragenden Personen soll entweder gar nicht erfragt oder Angaben sollen nicht überprüft worden sein. Das Ausstellen der Atteste soll somit letztlich nicht vom Gesundheitszustand der anfragenden Personen abhängig gewesen sein.

Einer Angestellten werde zudem zur Last gelegt, die Ärztin im Rahmen des Praxisbetriebs bei der Ausstellung und Versendung der Atteste organisatorisch unterstützt zu haben. Das Amtsgericht hat nunmehr über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden. Ein Termin für eine Hauptverhandlung sei noch nicht bestimmt worden.