Weinwanderung führt nach Kürnbach

Eine Exkursion der Volkshochschule und der Badischen Heimat führt am Freitag, 25. Juni, um 14 Uhr in den Kraichgau ins Schwarzrieslingdorf Kürnbach. Der ortsgeschichtliche Rundgang zeigt die Geschichte einer staatsrechtlichen Rarität auf. Als Kondominat (von lateinisch condominium also Herrschaft mehrerer) war es bis 1905 zu zwei Dritteln hessisch und zu einem Drittel badisch.

Unweit vom Ortskern, schon früh von einer befestigten Mauer umgeben, befindet sich südöstlich das Wasserschlösschen, 1354 erstmals urkundlich erwähnt. Nach dem Rundgang durch das Weindorf führt die Exkursion zum Weingut Plag, das 2019 die höchste Auszeichnung mit der Verleihung des Deutschen Rotweinpreises erhielt. Dort wird der Winzerkeller besichtigt und es soll eine Weinprobe mit Vesper geben. Anmeldung bis 10. Juni unter Telefon 06202/2 09 50. zg