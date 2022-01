Zu zweit oder zu dritt laufen die Studierenden bedächtig am Altar vorbei und legen weiße Rosen an jenen Platz in der Kirche, an dem schon Kerzen brennen. Es ist deutlich zu erkennen, wie schwer den jungen Menschen dieser Gang fällt. Einige von ihnen waren Augenzeugen und litten selbst unter Todesangst, als am 24. Januar ein 18-Jähriger in einen laufenden Kurs der Biowissenschaften stürmte und

...