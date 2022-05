Weiter weniger Arbeitslose - auch in Schwetzingen

Weniger Arbeitslose – mehr Stellen: Dieser grundsätzliche Trend ist im Einzugsgebiet der Arbeitsagentur Heidelberg spürbar, auch im Geschäftsstellenbezirk Schwetzingen. Allerdings sind hier die Zahlen laut neuer Statistik eher verhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So hat sich hier die Arbeitslosigkeit von April auf Mai geringfügig um drei auf 2416 Personen verringert. Das waren 394 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Mai 3,8 Prozent, vor einem Jahr belief sie sich auf 4,3 Prozent. Dabei meldeten sich 525 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 52 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 524 Personen ihre Arbeitslosigkeit (minus 33). Seit Jahresbeginn gab es 2585 Arbeitslosmeldungen. Dem gegenüber stehen 2565 Abmeldungen von Arbeitslosen.

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Mai um 13 Stellen auf 672 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 50 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Mai 76 neue Arbeitsstellen, 18 weniger als vor einem Jahr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auszubildende gesucht

Auch die Nachfrage nach Azubis ist ungebrochen hoch. Der Bestand an offenen Ausbildungsstellen liegt im gesamten Agenturbezirk Heidelberg um 32 Prozent über dem Vorjahr. Über 1600 Ausbildungsstellen sind noch unbesetzt. „Wir sind mit 40 Berufsberatern an 110 Schulen im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg vertreten und arbeiten daran, möglichst viele Ausbildungsplätze erfolgreich zu besetzen“, zeigt Michaela Röttele, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Heidelberg das Engagement und rät Jugendlichen zu Praktikumswochen in den Pfingstferien.