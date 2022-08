Weitere Gutachter werden gesucht

Künftig ist neben der Grundstücksgröße der von den Gutachterausschüssen festgelegte Bodenwert eines Grundstücks die relevante Größe zur Ermittlung des Grundsteuerwerts. Hierfür muss der Steuerpflichtige ein qualifiziertes Bodenwertgutachten einreichen, das lediglich durch einen gesetzlich eingeschränkten Kreis von Sachverständigen erstellt werden kann. Unter anderem wird vom Gesetzgeber dafür der jeweils zuständige Gutachterausschuss genannt. Es wird mit einer erhöhten Zahl an Aufträgen über Bodenwerte zu rechnen sein. Der Gemeinderat genehmigte deshalb eine Änderung der Gebührensatzung. Die Erstellung eines Bodengutachtens kostet für Grundstücke mit Wohnbebauung nun 800 Euro und für Grundstücke mit gewerblicher Nutzung 925 Euro. Die Satzungsänderung trat zum 1. August in Kraft.

Das Gremium war einstimmig für die Schaffung einer unbefristeten Sachverständigenstelle. Der 2020 gegründete gemeinsame Gutachterausschuss Bezirk Schwetzingen hatte eine ursprüngliche Personalausstattung mit 2,5 Stellen und wurde im Juni 2021 schon auf 4,5 erhöht. Das ist nun immer noch zu wenig gegenüber der Personalstärke umliegender Ausschüsse. Eigentlich müssten es 6,45 Stellen sein. Aktuell bestehen in der Geschäftsstelle erhebliche Rückstände bei der Bearbeitung von Gutachtenanträgen.

Die derzeitigen Gutachter erhalten nur fachliche Expertise und Einblicke in den Grundstücks- und Immobilienmarkt, wenn sie regelmäßig und zeitnah Gutachten erstellen. Durch die Schaffung einer weiteren Sachverständigenstelle kann der Deckungsbeitrag für alle Gemeinden nun verbessert werden. Durch die personelle Aufstockung fallen in künftigen Jahren geschätzte Personalkosten in Höhe von 66 bis 80 000 Euro an. Die Stadt Schwetzingen trägt davon rund 16 Prozent. Das Bewerbungsverfahren soll noch im August auf den Weg gebracht werden. vw