Weiteres Schnelltest-Zentrum eröffnet bald

Schwetzingen. Ein weiteres Schnelltest-Zentrum öffnet an diesem Mittwoch, 12. Mai, in der Friedrich-Ebert-Straße 51. Die Viernheimer Unternehmerin Karima Falkou, die auch schon Testzentren in Viernheim und Germersheim betreibt, ist dafür verantwortlich. Das bestätigt auch die Stadt Schwetzingen auf Nachfrage unserer Zeitung. „Mir selbst war es ein großes Anliegen mein engstes Umfeld zu schützen. Ich will Schutz meiner Liebsten Sicherheit im Umgang mit anderen Menschen haben“, erklärt sie in einer Pressemitteilung.

Nachdem die Räumlichkeiten gefunden waren, wurde Personal rekrutiert und ausgebildet. Falkou handelt als Großimporteurin neben Werbemitteln seit Beginn der Pandemie unter anderem auch mit Hygieneprodukten wie Mundschutzmasken und auch dem Antigen-Tests. „So konnte ich die Versorgung in diesen Bereich sicherstellen“, erklärt Falkou. „Mit Frau Dr. Olga Vyokurova habe ich auch noch die notwendige medizinische Fachkenntnis an meiner Seite.“

Das Schnelltest-Zentrum eröffnet an diesem Mittwoch, 12. Mai, um 7 Uhr. In abgeschlossenen Testkabinen können Kunden unter Einhaltung aller Hygieneauflagen getestet werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Ergebnis wird nach 30 Minuten per E-Mail übermittelt.

Die Testtermine können von den Kunden auf der Homepage reserviert werden. Pro Woche können pro Person beliebig viele Bürgertests kostenfrei durchgeführt werden. Auch im Angebot sind kostenpflichtige PCR-Tests, die für Auslandsreisen benötigt werden.

