Weiterhin viele Corona-Infizierte in Hockenheim

Leider auf weiterhin hohem Niveau befinden sich die Inzidenzwerte in der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim und in der Gemeinde Brühl. In der Stadt Hockenheim sind derzeit 85 aktive Corona-Infektionen registriert, damit ist jetzt schon die 1000-Fälle-Marke in der Stadt insgesamt überschritten, damit ist die Rennstadt mit deutlichem Abstand Spitzenreiter bei den Infektionen in südwestlichen Kreisgebiet.

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl bleibt auch die Infiziertenzahlen in den umliegenden Gemeinden Reilingen mit 33, Neulußheim mit 29 und Altlußheim mit 23 hoch. Zu den Spitzenreitern in Sachen Infektionen gehört weiterhin auch Brühl mit derzeit 45 positiv Getesteten. Dort hatten sich seit Ausbruch der Krankheit immerhin 527 Menschen nachweislich angesteckt.

In der zweithöchsten Inzidenzkategorie befindet sich derzeit die Stadt Eppelheim mit 31 Infizierten und insgesamt 533 Fällen im zurückliegenden Corona-Jahr.

Allesamt in der Klasse der Inzidenzwerte zwischen 100 und 200 sind auch alle anderen Städte und Gemeinden in unserem Verbreitungsgebiet. Die Stadt Schwetzingen hat derzeit zwar 28 positive Fälle zu verzeichnen, ist aber aufgrund der höheren Einwohnerzahl die Kommune mit der zur Zeit niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenz. Ketsch hat jetzt 24 Menschen in Infizierten-Quarantäne, Oftersheim hat 23 Fälle zu verzeichnen und Plankstadt hatte am Montag mit 17 aktiven Fällen die niedrigste Gesamtzahl an Infizierten.

