Welche Plattformen sind für Selbstvermarktung wichtig?

Die Agentur für Arbeit bietet am Donnerstag, 10. Juni, von 14.30 bis 16 Uhr einem Onlinevortrag an. Darin geht es um das Thema Selbstvermarktung im Internet: Wie helfen die Plattformen Xing, LinkedIn, Facebook und Co. bei einem beruflichen Erfolg oder Wiedereinstieg?

Aber welche Plattformen gibt es überhaupt? Und wo kann man was tun? Müssen alle Plattformen bespielt werden? Der Vortrag gibt die passenden Antworten, heißt es in einer Pressemitteilung. Er richtet sich an Beschäftigte, Arbeitslose und Wiedereinsteiger in Berufsleben. Der Workshop ist Teil der Veranstaltungsreihe „Think BIG – Zukunft, Beruf & ich“ der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg, heißt es weiter.

Petra Bölle von der Arbeitsagentur beantwortet vorab Fragen unter der Nummer 06221/52 42 20. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist per E-Mail an heidelberg.bca@arbeitsagentur.de erforderlich und noch bis kommenden Dienstag, 8. Juni, möglich. zg