Welche Promis kennen Sie eigentlich?

„Klasse Kids“ heißt das Medienprojekt der Schwetzinger Zeitung und der Hockenheimer Tageszeitung, bei dem sich die dritten und vierten Klassen der Grundschulen mit dem Thema Nachrichten im Lokalen zwei Wochen lang intensiv beschäftigen und im Unterricht von einem Redakteur besucht werden, der ihnen Fragen zu diesem Thema beantwortet. Nun war es für die Nordstadtgrundschule in Schwetzingen so weit: SZ-Urgestein Andreas Lin besuchte die Klassen 4a und 4b mit ihren Lehrern Annika Graßme und Ralf Gabler, um die Fragen der Kinder zu beantworten und über sich und seinen Beruf zu erzählen.

Man hat gemerkt: Die jungen Schwetzinger haben sich in den letzten Wochen sorgfältig mit der Zeitung und der Arbeit in der Redaktion auseinandergesetzt, sodass viele interessante und auch persönliche Fragen gestellt werden konnten. „Wie lange dauert es, bis die Zeitung gedruckt werden kann?“, „Wie gelangt man an Informationen?“, „Wie und warum sind Sie Redakteur geworden?“ – all diese Dinge beantwortete Andreas Lin ausführlich und mit viel Freude, sodass die Schülerinnen und Schüler ihm mit offenen Mündern zuhörten und auch während des Gesprächs neugierig blieben, aufs Neue spannende Fragen entwickelten und über die gegebenen Antworten nachdachten.

Der Redakteur erklärte den Schülern auch, woher die Fotos in der Zeitung kommen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Wege. Manchmal mache er Fotos selbst. Es gebe auch interessierte Zeitungsleser, die Bilder zusenden. Zudem seien da noch richtige Fotografen, die für die Zeitung arbeiten oder Praktikanten, die die Zeitung unterstützen.

Und was wissen die Schüler?

Dann drehte Lin den Spieß um und stellte den Schülern Fragen. „Wisst Ihr denn, für welche Ortschaften die Schwetzinger Zeitung zuständig ist?“ „Welche vier Farbräume werden beim Druckverfahren genutzt? Diese Fragen konnten einige Schülerinnen und Schüler ohne Probleme beantworten! Andreas Lin sagte anschließend, dass die Kinder sich viele Gedanken darüber gemacht hatten, was sie wissen wollten und Dinge gefragt wurden, die ihn zuvor noch niemand gefragt hatte. Zum Beispiel, wer die berühmtesten Prominenten waren, die er jemals getroffen habe oder welcher Pressetermin ihm besonders im Gedächtnis geblieben sei.

Da die Kinder auch viel zum Herstellungsprozess und Druckverfahren einer Zeitung wissen wollten, wurde ihnen noch eine Film gezeigt. Da wurde klar, wie die Farben, die verschiedenen Schriften oder das Papier hergestellt werden. Das faszinierte die Schüler doch sehr. Zum Schluss erzählte Andreas Lin noch, dass der Beruf des Redakteurs sehr vielfältig sei und duch die digitalen Neuerungen auch weiterhin spannend bleibe. Man müsse zum Beispiel viel recherchieren, um Informationen zu erhalten, lerne immer neue Menschen bei seiner Arbeit kennen, sei oft in der Region und auch außerhalb unterwegs und bei verschiedensten Veranstaltungen, wie Konzerten oder Sportfesten vor Ort, um live zu berichten.

Die Schülerinnen und Schüler der Nordstadtgrundschule bedankten sich mit großem Applaus bei Andreas Lin für die Beantwortung ihrer vielen Fragen und auch der Redakteur freute sich über das große Interesse seiner jungen Zuhörer.

Info: Am Projekt interessierte Schulen (Klassen 3 und 4) können sich bei Bianca Oberhausen, 06202/205-306, bianca.oberhausen@schwetzinger-zeitung.de melden.