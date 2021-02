  Welche Qualität hat unser Wasser?

Region. Wasser ist kostbar. Der menschliche Körper besteht zu etwa 70 Prozent daraus. Zwei bis drei Liter sollen wir täglich trinken, um gesund zu bleiben. Im Haushalt und auch in der Industrie geht es gar nicht ohne. Deshalb hat das Europaparlament eine Neufassung der Trinkwasserrichtlinien verabschiedet. Es soll eine effizientere Überwachung der Wasserqualität geben, bessere Verfügbarkeit und auch mehr Transparenz rund um das Thema Trinkwasser. Die letzte Überarbeitung der Richtlinie stammte übrigens aus dem Jahr 1998. Die Richtlinie wurde an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt angepasst.

AdUnit urban-intext1

Trinkwasser bleibt damit eines der sichersten Lebensmittel: Der vorbeugende Schutz der Ressourcen wurde gestärkt und das Überwachungskonzept modernisiert, weg von der alleinigen Endproduktkontrolle zu einer risikobasierten maßgeschneiderten und effizienteren Überwachung, das schreibt das Bundesgesundheitsministerium in einer Pressemitteilung. Ein verbesserter Zugang zu sicherem Trinkwasser sowie stark erweiterte Informationspflichten werden im Interesse der Verbraucher EU-weit festgeschrieben. Was heißt das jetzt für die Menschen aus unserer Region? Wir haben mit einem Fachmann gesprochen. Zweckverbandsleiter Bodo Kleinvoss beantwortet im Faktencheck alle wichtigen Fragen dazu.

Die neuen Richtlinien versprechen mehr Qualität beim Trinkwasser. In unserer Region trinken die Menschen lieber aus dem Hahn, statt Wasser in Kisten zu schleppen. © Daniel Reinhardt

Was bedeutet diese Richtlinie jetzt für den Bürger?

Der Schutz der Trinkwassergewinnung und die Trinkwasserqualität erhalten einen höheren Stellenwert. „Die Überführung der EU-Trinkwasser-Richtlinie in nationales Recht ist als verbesserter Schutz für das Lebensmittel Nummer 1 und somit für den Bürger zu sehen“, sagt Kleinvoss. Neue Parameter für die Trinkwasseranalyse sind zu berücksichtigen, einige Parameter haben sich verschärft.

AdUnit urban-intext2

Wie sieht es in Schwetzingen und der Region aus?

„In der nationalen Trinkwasserverordnung waren bereits hohe Anforderung an unser Trinkwasser berücksichtigt, deren Grenzwerte wir bisher bereits deutlich unterschritten haben. Die neuen Parameter werden in der Trinkwasseranalyse aufgenommen und entsprechend ausgewertet“, erklärt Bodo Kleinvoss. An der bisher sehr guten Trinkwasser-Qualität werde sich dadurch nichts verändern. Sie sei schon auf einem sehr hohen Level.

AdUnit urban-intext3

Kann „hartes“ Wasser bedenkenlos getrunken werden?

AdUnit urban-intext4

Das Wasser vom Wasserwerk Schwetzinger Hardt kann bedenkenlos weitergetrunken werden. Die hohen Qualitätsanforderungen, die bisher bereits berücksichtigt sind, werden auch weiterhin berücksichtigt und durch das beauftragte zertifizierte Wasserlabor kontrolliert.

Müssen die Nutzer dabei auf irgendetwas achten?

Bei älteren Häusern kann es vorkommen, dass für die Trinkwasser-Versorgung Bleirohre eingebaut wurden. Hier haben die Eigentümer darauf zu achten, dass der Grenzwert nicht überschritten wird. Er wurde von zehn Mikrogramm pro Liter auf fünf halbiert.

Welche unterschiedlichen Wasserarten gibt es?

In unserer hoch technisierten Welt unterscheiden wir Wasser nach verschiedenen Vorkommen, Nutzungsarten und Qualitäten in Oberflächenwasser, Grundwasser, Brauchwasser und Trinkwasser. „Während sich Oberflächenwasser und Grundwasser im Naturkreislauf bewegen, befinden sich Brauch- und Trinkwasser in der Regel in künstlichen Anlagen, wie Behältern und Rohrleitungen“, erklärt das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises auf ihrer Internetseite.

Was versteht man unter Brauchwasser?

Brauchwasser kann Wasser sein, das beispielsweise als Kühlwasser in der Industrie mehrfach genutzt wird, aber auch Grundwasser zur Beregnung landwirtschaftlicher Flächen ist Brauchwasser.

Und wie wird Trinkwasser definiert?

Als Trinkwasser wird das Wasser bezeichnet, das über das öffentliche Versorgungsnetz abgegeben wird. „Trinkwasser unterliegt sehr strengen Qualitätsanforderungen, die durch die Gesundheitsverwaltung überwacht und in Zusammenwirken mit der Wasserbehörde umgesetzt werden“, erklärt das Landratsamt. Diese qualitativen Anforderungen sind international und national rechtlich festgeschrieben: National in erster Linie durch die „Verordnung über Trinkwasser und über Wasser für Lebensmittelbetriebe. Neben den rechtlichen Bestimmungen gibt es eine Reihe von technischen Regeln, die Vorgaben für Bau, Betrieb und Wartung der Anlagen machen. Ziel dieser Regelungen ist es, Wasser mit Trinkwasserqualität an die Verbraucher abzugeben.

Woher kommt das Trinkwasser für den Rhein-Neckar-Kreis?

Die Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises sind zu 99,8 Prozent an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. Rund 38 Prozent des Wassers stammt aus örtlichen Vorkommen, etwa 52 Prozent stammt aus überörtlichen Vorkommen, wird aber innerhalb des Rhein-Neckar-Kreises gewonnen und zehn Prozent kommt von außerhalb des Rhein-Neckar-Kreises, die Bodenseewasserversorgung eingeschlossen. Die Qualität der öffentlichen Versorgung entspricht allerorts den Maßgaben der Trinkwasserverordnung.

Wie „hart“ ist das Wasser in unserer Region?

In der Rheinebene und im Kraichgau weist das Trinkwasser eine Härte der Stufe 3 bis 4, im Odenwald eine Härte der Stufe 1 nach Waschmittelgesetz auf. Zur Wasseraufbereitung im Gebiet des Buntsandsteins werden Entsäuerungsanlagen, in der Rheinebene Anlagen zur Entfernung von Eisen und Mangan eingesetzt.

Wer prüft die Einhaltung der Vorgaben?

Aufgabe des Wasserrechtsamtes – laut Gesetz untere Wasserbehörde und technische Fachbehörde – ist es, die rechtlichen und technischen Vorgaben umzusetzen. Eine Genehmigungspflicht für Anlagen der öffentlichen und privaten Wasserversorgung, wie sie früher in § 43 WG enthalten war, besteht nach dem derzeit geltenden Recht nicht mehr. Der unteren Wasserbehörde obliegt daher in erster die rechtliche Umsetzung der Trinkwasserverordnung. Die technische Fachbehörde im Wasserrechtsamt ist bei Fragen zur öffentlichen Wasserversorgung im Rahmen der beratenden Tätigkeit für Verbände, Gemeinden und selbstverständlich auch für Privatpersonen ansprechbar.

Was trinken die Menschen lieber – Leitungswasser oder Sprudel aus der Flasche?

Auf der sozialen Plattform Instagram haben wir unsere Nutzer gefragt, wer aus dem Wasserhahn trinkt und wer die Mineralwasserflaschen bevorzugt. 77 Menschen haben abgestimmt – 60 Prozent trinken häufig Leitungswasser und 40 Prozent kaufen sich Wasser lieber im Supermarkt.

Welche Gründe haben unsere Nutzer genannt?

Zusätzlich wollten wir wissen, warum sie sich so entschieden haben. Dabei gab es einige Nachrichten. „Leitungswasser ist günstiger und umweltfreundlicher, weil der Transport mit dem Lastwagen wegfällt und auch kein Müll anfällt“, schreibt beispielsweise ein Nutzer. Und auch das Kistenschleppen falle weg. Auf der anderen Seite schreiben Nutzer: „Ich mag Blubber, ohne ist es langweilig“ oder „Leitungswasser schmeckt tot. Hier gibt es sehr kalkhaltiges Wasser und mit einer Entkalkungsanlage schmeckt es nicht.“