Welches Instrument liegt dem Kind?

Im kleinen Instrumentenkarussell der Musikschule Bezirk Schwetzingen sind für das im Oktober beginnende neue Schuljahr noch Plätze frei.

Vier Instrumente können in einem Schuljahr über jeweils zirka drei Monate ausprobiert werden: Gitarre, Trompete, Harfe und Klarinette. Damit werden Einblicke in zwei Saiteninstrumente, ein Holzblas- und ein Blechblasinstrument gewonnen sowie durch eigenes Ausprobieren eine erste Orientierung in der Vielfalt der Musikinstrumente ermöglicht, heißt es in der Pressemitteilung der Musikschule.

Außer einer Harfe gibt es alle Instrumente als Leihgabe für die Schüler mit nach Hause.

Die Gebühren für das kleine Instrumentenkarussell liegen bei 56 Euro monatlich inklusive Instrumentenmiete. Der Termin ist ab Oktober donnerstags von 15.45 bis 16.30 Uhr. Das Angebot richtet sich vorrangig an Grundschulkinder.

Interessierte melden sich im Sekretariat der Musikschule, Mannheimer Straße 29 in Schwetzingen, Telefon 06202/5 77 79 80, E-Mail: info@musikschule-schwetzingen.de.

Info: www.musikschule-schwetzingen.de