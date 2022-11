Weltexklusive Premiere eines neuen Rennsimulators am Hockenheimring

Hockenheim. Der Markt für virtuelle Rennerlebnisse ist während der Pandemie gewachsen. Immer mehr Motorsportfans und sogar Rennfahrer nehmen an virtuellen Online-Rennen teil. Der Trend, dass Rennstrecken sogar virtuelle Rennveranstaltungen vor Ort veranstalten, kommt den Betreibern der Strecken und Automobilherstellern zugute. So wird die nächste Generation von Motorsportfans mit den neuesten interaktiven Technologien angesprochen, und ihnen die Möglichkeit gegeben, den Nervenkitzel des Rennsports ohne größere Investitionen und ohne Unfallrisiko zu erleben.

So auch bald auf dem Hockenheimring: Denn die Firma Brogent installiert im neuen Welcome Center des Rings einen Premium-Rennsimulator, der aktuell auf der IAAPA Expo in Orlando vorgestellt wird. Ende April 2023 soll da Gerät dann spätestens in Betrieb genommen werden. Der High End Rennsimulator mit Mini-LED-Kuppel-Bildschirm und Luftgebläse ermöglicht den Besuchern eine noch nie dagewesene virtuelle Rennerfahrung mit ausgefeilter Bewegungssimulation und einem verbesserten visuellen Erlebnis - als würde man auf dem echten Hockenheimring fahren.

Für C.H. Ouyang, den CEO und Präsidenten von Brogent Technologies, geht mit der Installation des Simulators ein Traum in Erfüllung. In einer Pressemitteilung erklärt er, als großer Fan von Sportwagen sei er begeistert, dass "die patentierte Bewegungssteuerung, die in den „flying theaters“ zum Einsatz kommt, in ein interaktives virtuelles Echtzeit-Rennerlebnis verwandelt wird und einen Schritt weiter geht, indem wir den hochentwickelten Mini-LED-Kuppel-Bildschirm integrieren und das Erlebnis auf die renommierte deutsche Rennstrecke, den Hockenheimring, bringen."

Auch die Geschäftsführung der Hockenheim-Ring GmbH ist begeistert und freut sich über die Chance, die "weltexklusive Premiere" des neuen Rennsimulators im neu gebauten Welcome Center feiern zu dürfen. In einer Mitteilung erklären Jorn Teske und Jochen Nerpel: "Nach der Eröffnung im Frühjahr 2023 werden unsere Besucher ein noch nie dagewesenes Rennerlebnis genießen können. Wir sind stolz und sind sicher, dass der Simulator eine hervorragende Ergänzung im Welcome Center sein wird, in dem unsere Besucher und Fans die aufregende Atmosphäre der Rennstrecke buchstäblich selbst spüren können."