Region. Der Weltgebetstag am heutigen Freitag, 5. März, ist die größte ökumenische Basisbewegung von Frauen. Sie steht dieses Jahr unter dem Motto „Worauf bauen wir?“. Die Liturgie mit Gebeten, Liedern und Texten haben Frauen aus dem pazifischen Inselstaat Vanuatu erstellt. Das Team des Deutschen Weltgebetstags-Komitees gestaltet um 19 Uhr einen Fernseh-Gottesdienst, der über Bibel-TV und den Youtube-Kanal des Gebetstags mitgefeiert werden könne. Mit einer Spende unterstützen die Gebenden Frauen und Mädchen weltweit und in diesem Jahr die Frauen von Vanuatu. In den Gemeinden in unserem Verbreitungsgebiet gibt es darüber hinaus verschiedene Angebote:

Schwetzingen: Die evangelische und katholische Kirche stimmen bereits seit Mittwoch, 3. März, auf den Weltgebetstag ein. Am Mittwoch, Freitag und Samstag können sich Schwetzinger in der evangelischen Kirche Tüten („Desaster-Food-Pakete) abholen, eine kleine Überraschung zum Mitnehmen steht ebenfalls bereit (wir berichteten). Das Orgateam hat die evangelische Stadtkirche schon mit exotischen Früchten aus dem Inselparadies Venuatu vorbereitet. Am Freitag und Samstag ist die Kirche von 10 bis 17 Uhr geöffnet und eine oder zwei Ansprechpartnerinnen sind von 10 bis 13 Uhr da. Am Freitag von 15 bis 17 Uhr ist das gesamte Orgateam vor Ort.

Oftersheim/Plankstadt: Die Kirchen Gottesdienstunterlagen und kleine Schmankerl an. Diese liegen in den Kirchen seit 1. März bereit. Wer in Plankstadt die sogenannte Goodie-Tüte nach Hause gebracht haben möchte, meldet sich bei Roswitha Kolb unter Telefon 06202/2 42 73.

Eppelheim: Corona-konformer Kurzgottesdienst am um 19 Uhr in der evangelischen Pauluskirche. Eine Weltgebetstag-Tasche zum Mitnehmen wird angeboten. Darin sind der Gottesdienstplan mit der Postkarte des Motives sowie Gaben enthalten, damit man den Weltgebetstag auch Zuhause feiern kann.

Brühl: Die katholische Frauengemeinschaft Rohrhof und die evangelische Frauenrunde Brühl haben eine „stille Gebetswache“ in der Rohrhofer Michaelskirche geplant. Diese findet zwischen 14 und 16 Uhr statt.

Ketsch: Telefongottesdienst mit Anmeldung per E-Mail an s.gaademuer@kath-bruehl-ketsch.de oder unter Telefon 06202/7 60 18 43. Per Zoomkonferenz werde es um 18.30 Uhr einen Gottesdienst geben. Wer dabei sein will muss sich anmelden und bekommt den Link und eine Anleitung für den Gottesdienst zugeschickt.

Hockenheim/Lußheim: In Altlußheim werden Liturgiehefte und weitere Unterlagen verteilt. In der Hockenheimer Kirche St. Georg findet um 19 Uhr ein Gottesdienst statt. Interessierte müssen sich unter Telefon 06205/9 41 90 oder per E-Mail an iris.nowak@seelsorgeeinheit-hockenheim.de anmelden. In Neulußheim treffen sich Gläubige um 18 Uhr in der evangelischen Kirche. Auch hier ist eine Anmeldung unter Telefon 06205/3 11 30 oder per E-Mail an neulussheim@kbz.ekiba.de nötig. Ein Online-Gottesdienst findet in Reilingen um 19 Uhr statt. Außerdem werden Liturgiehefte verteilt. Beim Besuch der Präsenz-Gottesdienste besteht Maskenpflicht.