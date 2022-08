Weltweit vereint für den Frieden

Jehovas Zeugen in Schwetzingen möchten auch diesen Sommer ein Zeichen der Einheit setzen, indem sie sich zu ihrem Kongress „Strebt nach Frieden“ gemeinsam mit Millionen Menschen rund um den Globus versammeln. So heißt es in einer Pressemitteilung. Das Programm wird Besuchern aus 239 Ländern in über 500 Sprachen auf ihrer Website jw.org oder der JW-Library-App kostenlos und ohne Anmeldung zur Verfügung gestellt.

„Dieser Kongress soll zeigen, wie eine globale Gemeinschaft gerade jetzt Frieden schaffen kann, indem sie Millionen von Menschen vereint – darunter auch Menschen in Konfliktgebieten wie der Ukraine und Russland“, sagt Wolfram Slupina, Sprecher von Jehovas Zeugen. „Die Kraft der besprochenen christlichen Werte überwindet nationale Grenzen, ethnische Unterschiede und Sprachbarrieren. Darum wird jeder Besucher etwas von diesem Programm für sich mitnehmen können.“ Auch Familie Roscher aus Ketsch, die die Glaubensgemeinde in Schwetzingen besucht, hat sich die ersten Teile des Programms bereits angesehen. „Als Eltern wünschen wir uns besonders für die Zukunft unserer Kinder Frieden“, sagt Timo Roscher. „Darum schätzen wir es, uns mit so vielen Menschen auf der Welt zu versammeln und unseren Kindern zu zeigen, dass christliche Liebe jedem helfen kann, sowohl inneren Frieden als auch den Frieden in seinem Umfeld zu bewahren.“ zg