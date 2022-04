Wenig verantwortungsvoll?

Die Aktiven Bürger Schwetzingen (ABS) begrüßen vor der Gemeinderatssitzung am Mittwoch die Maßnahmen der Stadtverwaltung, „bezahlbaren Wohnraum“ zu schaffen. In der Vorlage heiße es ausdrücklich „Schaffung von preiswertem Wohnraum“. „Jedoch, was heißt preiswert?“, fragen die ABS in einer Pressemitteilung.

Die Vorlage zur Wohnraumförderung von Eigentumswohnungen auf dem Pfaudler-Gelände sei in sich widersprüchlich. Insgesamt sollen 31 Eigentumswohnungen für mittlere Einkommen gefördert werden. „Die Begriffe Netto- oder Bruttoeinkommen werden willkürlich verwandt“, schreibt ABS-Sprecher Dieter Goldschalt. Auch der Hinweis in der Vorlage, dass man untere und mittlere Einkommen den Eigentumserwerb erleichtern will, sei irreführend. Die Vorlage mit ihren Anlagen trage nicht zur Aufklärung bei. Es werde vielmehr der Eindruck erweckt, dass der städtische Zuschuss, dargestellt als Eigenkapitalhilfe, nur besser Verdienenden dienen soll, überteuerte Wohnungen zu erwerben und damit dem Entwickler eine exorbitante Rendite zu erzielen. Es sei keine Preisobergrenze genannt.

Es werde von einer Verständigung zwischen Investor, Stadtverwaltung und der städtischen Wohnbaugesellschaft SWG gesprochen. Jedoch werde offengelassen, in welcher rechtlichen Form diese Verständigung erfolge. Üblicherweise erfolg eine solche in Form eines städtebaulichen Vertrages. „Da die Förderung auf Kosten des Gemeindehaushalts erfolgt und damit zu Lasten aller Schwetzinger Bürger und Bürgerinnen wäre eine solche Information zwingend erforderlich“, heißt es weiter.

Beihilfen untersagt

Die ABS erinnern dabei an die Begründung der Gebühren- und Abgabenerhöhungen: „Mit dem Beschluss soll der Gemeinderat fast eine Million Euro Ausgaben absegnen. So heißt es in der Anlage II, dass die Firma Epple die Förderung erbringt, aber andererseits steht in der Anlage I, dass Epple die Gelder im Rahmen der ersten Rate an die Stadt zahlt und diese dann den Betrag als Eigenkapitalzuschuss an die finanzierende Bank weitergibt. Wenn dem so ist, braucht die Stadtverwaltung keine Genehmigung des Gemeinderates für Haushaltsmittel von fast einer Million Euro.“

Mit dem Betrag würden 2437,5 Quadratmeter Wohnraum, aufgeteilt auf 31 Eigentumswohnungen, gefördert. Da dies nur in Verbindung mit dem Entwickler Epple geschehe und nicht auch anderen Bauträgern gewährt werde, stelle sich die Frage nach dem EU-Beihilfe-Recht. Nach einem Merkblatt der Landesregierung seien Beihilfen an eine Firma untersagt, wenn sie wettbewerbsverzerrend wirken. „Dies ist hier der Fall“, schreiben die ABS.

Und weiter: „Was ist mit den Mietwohnungen? Mit welchem Betrag werden sie gefördert.“ In der Vorlage der Gemeindeverwaltung gehe es nur um Eigentumswohnungen. Die 20 Mietwohnungen, die die städtische Wohnungsbaugesellschaft erworben hat, seien nur am Rande bemerkt: „Übrigens zu welchem Preis? Auch hier sind erhebliche Risiken für den städtischen Haushalt enthalten. Weiter ist zu hinterfragen, welche Wohnungen sollen gefördert werden? Vielleicht nur die Wohnungen in unmittelbarer Bahnnähe“.

Des Weitern fragen die ABS, wer diese Vorlage mit ihren Anlagen erstellt hat: „Das ist schlichtweg dilettantisch erstellt. Wie soll der Gemeinderat hierüber abstimmen? Die ABS lehnen die Vorlage ab.“ Ebenso verhalte es sich mit der Umgestaltung in der Herzogstraße. Die Vorlage gebe keine Auskunft über den Umfang des neu zu schaffenden Wohnraums. Sie sei eher verwirrend in der Darstellung.

Inwieweit hier der städtische Haushalt belastet werde, sei nicht klar ersichtlich. Bei aller Euphorie der Verwaltung, dass erhebliche Sanierungsgelder genehmigt wurden und noch werden, verbleibe ein exorbitanter Betrag als Selbstbeteiligung für Schwetzingen. „Dies unter dem Gesichtspunkt des klammen städtischen Haushalts zeugt nach Meinung der ABS von wenig verantwortungsvollem Handeln der Verwaltungsleitung“, heißt es abschließend.