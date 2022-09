Weniger Arbeitssuchende unter 25 Jahren

Gute Nachrichten aus dem Bereich des Arbeitsagenturbezirks Schwetzingen innerhalb der Arbeitsagentur Heidelberg: Die Arbeitslosigkeit hat sich von August auf September um 153 auf 2515 Personen verringert. Das waren 109 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im September 3,9 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 4,1 Prozent. Das weist die neue Statistik aus.

Dabei meldeten sich 507 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, etwa so viele wie vor einem Jahr (minus eins) und gleichzeitig beendeten 663 Personen ihre Arbeitslosigkeit (minus 13). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 4850 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 105 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 4733 Abmeldungen von Arbeitslosen (minus 194).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im September um neun Stellen auf 694 gesunken – im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 45 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im September 61 neue Arbeitsstellen, 37 weniger als vor einem Jahr. „Der saisonübliche Rückgang der Arbeitslosigkeit nach den Sommerferien fällt in diesem Jahr verhalten aus“, bilanziert Klaus Pawlowski, Chef der Agentur für Arbeit Heidelberg. „Gleichzeitig wurden uns in diesem Monat fast 300 Stellen weniger gemeldet wie im Vorjahr. Trotz anhaltender Stabilität des Arbeitsmarktes lässt sich eine gewisse Vorsicht bei den Arbeitgebern vor dem nahenden Winter erahnen“, so Pawlowski für die Region Heidelberg weiter.

Positiv sei der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Die enge Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg beim Übergang von der Schule in den Beruf macht sich bezahlt“, sagt Pawlowski. „Wir werden in den nächsten Jahren unsere Zusammenarbeit weiter intensivieren, sodass im Agenturbezirk kein Jugendlicher auf dem Weg ins Berufsleben verloren geht.“ Auch jetzt ist es noch nicht zu spät, sich um einen Ausbildungsplatz zu bemühen. Viele Betriebe stellen Auszubildende ein. zg