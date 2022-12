Wenn aus Sauerkraut Lametta wird

Die gelungene Mischung sehr unterhaltsamer Programmpunkte machte die Weihnachtsfeier des Männgersangvereins (MGV) Liederkranz nach zweijähriger Pause zu einem richtig originellen Erlebnis. Auch die Vorfreude darauf spielte natürlich dabei eine große Rolle. Schon zwei Jahre lang war es nicht möglich gewesen, Weihnachtsfeiern in geschlossenen Räumen zu veranstalten.

Gleich zu Beginn zeigte sich, dass es nicht bei zwei oder drei gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern bleiben wird. „Die Sänger wissen genau, dass es nicht viel schönere Möglichkeiten gibt, als sich im Chor, gemeinsam singend mit Weihnachtsliedern auf das Christfest einzustimmen“, sagte Chorleiter Ottmar Öhring schon zu Beginn. So hatte er schon vorweg die besonders beliebten Titel „Weihnachtsglocken“, „Zündet die Lichter der Freude an“, „Herbei oh ihr Gläubigen“, „Hört Jubellieder klingen“, „Weihnachtszauber“ und das legendäre „Trommellied“ in seinen Plan aufgenommen. Die Liederkränzler liefen herzhaft singend zur Topform auf.

Alfons Dorando hatte mit dem Gedicht „Die Erschaffung des Weibes“ einen sehr geschmackvollen, unterhaltsamen Beitrag parat. Er bekam viel Applaus. In seiner Weihnachtsanprache ging Liederkranz-Präsident Gerhard Rieger auf die vielen wiedererlangten Freiheiten „nach Corona“ ein. Es scheine, dass man aufgrund der vielen Impfungen und Infektionszahlen wieder alles im Griff habe. Der gesellschaftliche Nachholbedarf bei den Menschen sei riesig. „Es ist schon verständlich und nachvollziehbar dass wir wieder in Zeiten angekommen sind in denen nur noch an Weihnachtsmärkte und Oktoberfeste gedacht wird“, sagte Rieger.

Das könne aber auch wieder gefährlich werden. Etliche Abschnitte des zu Ende gehenden Jahres seien von schlechten Nachrichten bestimmt gewesen. Die Liste war lang und vieles werde sich leider so schnell auch nicht ändern. Ständig am Frieden zu arbeiten werde ein unbedingtes Muss bleiben.

Humorvoll ging es weiter, als Marion Jacobs vom befreundeten Bayernverein in einer lustigen Geschichte erklärte, wie aus der Not heraus am Tannenbaum an Heiligabend Sauerkraut zu Lametta werden kann. Einen weiteren musikalischen Glanzpunkt setzte im Anschluss Liederkranz-Tenor Armin Haas. Er hatte einige sehr anspruchsvolle Lieder einstudiert, die er perfekt mit seiner Gitarre begleitete. Er bekam viel Applaus. Ein tolles Ergebnis erzielte zudem die Spendensammlung, über die sich in diesem Jahr der Tafelladen „Appel + Ei“ freuen wird. rie