Wenn Barock auf Hardrock trifft

Okay, das gab es so noch nie. Und der Macher der Konzertreihe und „Theodors“-Chef Andreas Bante war im Vorfeld schon auch etwas nervös. Stand auf dem Spielplan doch die AC/DC Cover-Band „Dirty Deeds“. Harter Rock trifft Barock – und das mit ordentlich Wumms. Gleich zum Anfang zeigte der Sänger Marcus Pföhler denn auch mit Bierdusche und einem T-Shirt, das er sich vom Leib riss, was die Stunde geschlagen hatte. Wer aber jetzt glaubt, das passt nicht so ganz, der irrt sich. Ja, die Musik war etwas härter als sonst, die Kleidung der Fans dunkler und auch die Tattoo-Dichte war höher als üblich. Aber am Ende war es, und dieses Wort ist bei dieser Band und dieser Musik einfach angezeigt, eine geile Party im kurfürstlichen Schlossgarten.

Das mit dem nervös schien auch für die fünf Musiker zu gelten. So eine Location habe man noch nie bespielt. Aber diese Nervosität legten Marcus Pföhler, Alex Weigand (Bass), Joe Daniels (Gitarre), Alex Eugen Kraft (Gitarre) und Martin Jug (Schlagzeug) schnell ab. Ja, sie schienen die barocke Szenerie sogar zu genießen und spielten geradezu befreit auf.

Was sich ohne jede Verzögerung auf das Publikum auswirkte. Der Funke zündete schnell. Mit den eher älteren Songs der legendären australischen Hardrock-Band aus den 1970ern, wie „Long way to the top“, „Sin City“, „Girls got rhythem“, „Overdose“, „TNT“ und natürlich dem legendären „Highway to hell“ bereiteten die fünf Musiker ihrem Publikum einen wahrhaft berauschenden Musikabend.

Überall leuchtende Augen, inklusive Bante, der seine Nervosität im Nachhinein gar nicht mehr versteht. „Ist doch wunderbar und passt“, sagt er schon zur Hälfte. Schon Kurfürst Carl Theodor liebte doch die Abwechslung und das hier sei doch Abwechslung in seiner Urform.

Eine Sicht, die auch am Mischpult anzutreffen war. Die beiden Licht- und Tonmänner fanden diesen doch etwas anderen Musikstil im Schlossgarten einfach toll. Was nicht zu übersehen war. Trotz der Arbeit am Mischpult, gaben sie sich dem Rhythmus soweit wie möglich hin.

Besucher Andreas Stampfer musste da zum Glück keine Rücksicht nehmen. Diese Musik sei ein vollumfängliches Ereignis. „Man vergisst alles und ist nur noch in der Musik.“ Ein Phänomen, das hier den Status der Allgemeingültigkeit besessen haben dürfte. Sage noch einer, das das kurfürstliche Savoir vivre und „Dirty Deeds“ nicht zusammenpassen.

Auch wenn Hardrock und der gebaute Barock keine symbiotischen Zwillinge sind. Da war eher Reibungsfläche – aber die hat allen enorm viel Spaß gemacht.