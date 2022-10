Wenn der Kopf schmerzt

Welche Prävention und Therapie gibt es bei Migräne? Diese und andere Fragen beantwortet Dr. Gerhard Ullrich, Facharzt für Anästhesiologie und spezielle Schmerztherapie aus Schwetzingen, beim Arzt-Patienten-Forum am Donnerstag, 3. November, von 19 bis 21 Uhr im Palais Hirsch in Schwetzingen. Veranstalter sind die Volkshochschule und die Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Der Eintritt kostet 4 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Millionen von Menschen in Deutschland leiden unter Kopfschmerzen. Nicht selten werden über viele Jahre hinweg verschiedene Hausärzte, Fachärzte, Zahnärzte oder Heilpraktiker aufgesucht, um Hilfe zu erhalten. Kopfschmerzpatienten werden nicht selten als hypochondrisch, hysterisch oder psychisch krank eingestuft, mit der Folge, dass viele Betroffene ihr Leiden zu verbergen suchen. Dabei sind Kopfschmerzen keine Bagatellstörungen von übersensiblen Menschen, die sich den Schmerz nur einbilden. Häufig wiederkehrende Kopfschmerzen führen zu erheblichen Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz und in der Freizeit.

Manchmal sind Kopfschmerzen Warnsignale für schwere Erkrankungen. Dann sind weiterführende Untersuchungen notwendig. Der Referent nimmt Stellung zu den Ursachen, diagnostischen Verfahren und therapeutischen Möglichkeiten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Zehntscheune Volkshochschule Hockenheim: Vortrag über Orthopädie Mehr erfahren Kreissporthalle HG Oftersheim/Schwetzingen startet inklusives Handballteam Mehr erfahren

Anmeldung: Telefon 06202/2 09 50, E-Mail info@vhs-schwetzingen.de