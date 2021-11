Wenn die Blase macht, was sie will

Welche Prävention und Therapie gibt es bei Blasenschwäche? Diese und andere Fragen beantworten Fachärzte beim Arzt-Patienten-Forum am Dienstag, 16. November, 19 bis 21 Uhr, in der Volkshochschule. Von Blasenschwäche, medizinisch Inkontinenz, sind allein in Deutschland schätzungsweise über zehn Millionen Menschen betroffen. Da noch immer viele Betroffene aus Scham nicht zum Arzt gehen, will die Informationsveranstaltung Interessierte, Angehörige und Betroffene ansprechen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Vortrag informieren Dr. Florian Lenz, spezialisierter Urogynäkologe und Dr. Cornelius Geil-Bierschenk, niedergelassener Urologe, beide aus Mannheim, zum Thema „Urologische Probleme bei Mann und Frau und verschiedene Therapieformen“. Sie beleuchten die medizinischen Aspekte und verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Die beiden Spezialisten sehen in der gemeinsamen Betrachtung der Blasenschwäche aus urologischer und gynäkologischer Sicht eine Verbesserung der Behandlung für die Betroffenen. Im Anschluss an den Vortrag können den Referenten Fragen gestellt werden. Eintritt: 4 Euro. vhs