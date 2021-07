Wenn Gemüsegurus richtig ackern: Angehende Lehrer holen sich Gartentipps

Seit mehr als fünf Jahren ackern Jugendliche der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule in Zusammenarbeit mit dem Verein Ackerdemia in ihrem Schulgarten. Dabei haben sie sich mittlerweile so viel Gemüse-Know-how angeeignet, dass sie seit diesem Schuljahr als erste Schule Baden-Württembergs stolz die Bezeichnung „Gemüsegurus“ tragen dürfen.

Um diesem Titel gerecht zu werden, gaben die Schülerinnen Emilia Wiegand, Lilli Jacobs und Lina Maecker nun ihre gesammelten Erfahrungen an die nächste Generation von Lehrern weiter. Zu Besuch waren angehende Pädagogen des Seminars Mannheim mit ihrer Fachdidaktik-Gruppe Biologie, die sich zum Thema „außerschulische Lernorte“ von dem pädagogisch-didaktischen Nutzen eines Schulgartens überzeugen ließen.

Dazu kamen sie mit den Neuntklässlerinnen aus Schwetzingen ins Gespräch und konnten mit ihnen all ihre Fragen klären. Ergänzt wurden die lebendigen Berichte durch Jessica Nowotka, einer Mitarbeiterin der Gemüseackerdemie, wie sich das Bildungsprogramm für Schulen und Kitas nennt. „Unser Ziel ist, dass in Zukunft alle Schulen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz einen Schulgarten haben.“ Dass das auch in Stadtschulen oder Schulen mit kleinen Außengeländen möglich ist, zeigte sie an vielfältigen Beispielen.

Zum Schluss bekamen die Lehramtsanwärter noch einige Kostproben direkt vom Acker und konnten so ganz direkt erfahren, wie lecker das eigene Schimper-Gemüse schmeckt und wie ganzheitliches, nachhaltiges und fächerübergreifendes Lernen in der Natur gelingt.

