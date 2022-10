Wenn nicht gereichtes Essen zur Waffe wird

Das Problem ist ein verstecktes. Gewalt gegen Ältere und Frauen befindet sich nach wie vor deutlich unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung, um dem Problem wirksam entgegentreten zu können. Bei der Gewalt gegen Frauen, so Susanne Vierling, von der Stabsstelle Integration und gesellschaftliche Entwicklung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, ändere sich das zusehends. Doch bei Gewalt gegen Ältere verharre vieles im Dunkeln. Und deshalb war ihr die Aktion mit der Fotoausstellung zur Gewalt gegen ältere Menschen am Schwätzbänkle zum Weltseniorentag so wichtig. „Wir dürfen kein Opfer von Gewalt allein lassen.“ Und das bedeutet für sie eben auch, dass alle hinsehen müssten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was gerade bei Älteren in Pflegesituation nicht einfach sei. Hier, so Kreisseniorenplanerin Helen Holzhüter sowie Elisabeth Sauer vom Kreisseniorenrat, entwickle sich schnell eine Art selbstauferlegte Isolation. Die Menschen zögen sich zurück, was am Ende genau die Spannung schaffe, die sich dann in Gewalt ausdrücke. Dabei denkt Vierling nicht zuvorderst an körperliche Gewalt, wie schlagen oder treten. Natürlich gebe es das, sogar in teilweise erschütterndem Ausmaß. Doch oft gehe es um psychische Gewalt entlang der Machtachse. Menschen, die Jahrzehnte zusammenlebten, fangen an, zu beleidigen. Krücken würden nicht ans Bett gereicht und sogar Nahrungs- wie Flüssigkeitsaufnahme wird zur Waffe. Die Folge: Verletzungen an der Seele. Und wer hier jetzt „naja“ im Kopf habe, unterschätze das Problem massiv. An der Gewalt gegenüber der Seele gebe es nichts zu verharmlosen. Und je früher man darauf aufmerksam wird, desto besser kann man helfen.

Hier gibt es Hilfe Hilfe-Telefon: 0800/0 11 60 16 (kostenlos), www.hilfetelefon.de Zur Dokumentation und Beweissicherung bietet das Universitätsklinikum Heidelberg die Gewaltambulanz an, Telefon 0152/54 64 83 93 (kostenlos). Generationenbüro am Schlossplatz 4 in Schwetzingen, Telefon 06202/8 74 93, E-Mail: generationenbuero@ schwetzingen.de ske

Dabei denkt Vierling nicht nur an die Opferseite. „Die ist natürlich zentral, aber um die Gewaltspirale zu durchbrechen, muss der Blick auch auf den Täter gerichtet sein.“ Heißt für sie, Therapieangebote für gewaltausübende Menschen müssten dringend ausgebaut werden. In ihren Augen ist das noch eine Art blinder Fleck im Diskurs über Gewalt. Dass dieser Aspekt schwierig ist, weiß sie. Natürlich müsse das Opfer im Zentrum stehen, das sei schon für die öffentliche Legitimation unerlässlich. Aber die Täterseite darf nicht unberücksichtigt bleiben, zumindest nicht, wenn die Gewaltspirale wirklich durchbrochen werden soll.

Mehr zum Thema Zum Weltseniorentag Gewalt gegen Ältere mitten unter uns Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Runder Tisch „Inklusives Schwetzingen“ Schwetzingen: Nicole Blem wechselt aus dem Generationenbüro ins Ordnungsamt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel „Aufbruch 2016“ Wege aus ideologischer Befangenheit Mehr erfahren

Mit dem Thema hatten es Vierling, Sauer und ihre Mitstreiter auf den Kleinen Planken nicht ganz leicht. Das Thema häusliche Gewalt ist nur schwer zu vermitteln. Meistens winkten die Menschen ab und erklärten, dass häusliche Gewalt ihnen noch nicht begegnet sei. Das mag stimmen, doch die Sensibilität dafür, so Sauer, müsse trotzdem gestärkt werde. Denn diese Konfrontation könne jeden Tag geschehen. Wer sich der Thematik schon mal genähert habe, sei dann weniger überrascht, wenn er häusliche Gewalt erkennt: „Und er weiß dann, was zu tun ist.“

Es gibt nämlich von „bff – Für Frauen – Gegen Gewalt“ über „LIDA“ vom Diakonischen Werk des Rhein-Neckar-Kreises bis zu den örtlichen Büros, wie das Schwetzinger Generationenbüro, zahlreiche Institutionen, die helfen können. Die sind zwar vor allem auf Frauen ausgerichtet, aber natürlich könne sich jedes Opfer von häuslicher Gewalt melden und auch Nachbarn oder Freunde, die einen Verdacht haben. Wichtig: Auch als Opfer ist man nicht hilflos, wenn man nicht alleine ist. Ein Gedanke, den Martina Kühnemund wichtig fand. Sie selbst ist häuslicher Gewalt noch nicht begegnet. Doch man wisse nie. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Babyboomer nun in die Jahre kommen, in denen Pflege wahrscheinlich eine Rolle spielen wird. Es würde sie nicht überraschen, wenn das Thema Gewalt unter Älteren in Zukunft virulenter würde.