Wenn’s nur Schwäbisch gibt

Für eine Rollenspielsprachstudie am Telefon wurden Teilnehmer aus ganz Deutschland gesucht. Im „Speaker Project Deutschland“ sollen jeweils zwei Personen über Themen wie Reisen, Internet, Reklamationen und andere alltägliche Fragen telefonieren – von zu Hause aus und mit einem Gesprächspartner nach Wahl. Dafür können sie sich die Rollen „Callcenter-Agent“ und „Kunde“ aufteilen. Einzige Voraussetzung: Deutsch als Muttersprache. Ein Gespräch dauert 15 Minuten, insgesamt werden hintereinander acht Gespräche mit vorgegebenen Themenschwerpunkten geführt. Diese laufen über eine Konferenzschaltung und werden aufgezeichnet. Ziel ist es, dass die nächste Generation der elektronischen Sprachassistenten auch bei Dialekt sprechenden Anrufern die Bedeutung des Gesagten erkennen und entsprechend verarbeiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein interessantes Projekt, das aufzeigt, wie uns „die Systeme“ immer näher kommen werden. Meine Freude an der möglichen Teilnahme an der Studie bekam dann doch noch einen Dämpfer: Neben den persönlichen Daten sollte in der Anmeldung ausgewählt werden, welchen Dialekt man bei den Telefonaten spricht. Zur Auswahl standen unter anderem Bayrisch für Bayern, Norddeutsch für Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Sächsisch für Sachsen. Als gebürtiger Karlsruher scrollte ich dann zu Baden-Württemberg und da stand als Dialekt Schwäbisch.

Als Schwabenland versucht sich „the Länd“ bereits im Ausland zu verkaufen, unser Ministerpräsident scheint ja sprachlich stilbildend zu sein. Aber dass die Maschinen gar nicht erst erfahren sollen, dass es in Baden-Württemberg auch Badener gibt, nagt schon etwas an der badischen Seele. Wenn wir uns also zukünftig den elektronischen Callcentern verständlich machen wollen, können wir alles sprechen – außer Badisch. Aber vielleicht entwickelt das KIT in Karlsruhe dazu flink ein Badisch-Update.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2