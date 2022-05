Wer bekommt den Zuschuss?

Region. 2021 hat die Discounterkette Aldi Süd begonnen, an diesem Projekt zu arbeiten. Damals ahnte niemand, wie sich die Welt in so kurzer Zeit verändern würde. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass die Gesellschaft zusammenhält. Sportvereine, familiennahe Einrichtungen wie Kindergärten, soziale und karitative Institutionen oder Organisationen, die aktuell Hilfsprojekte für die Ukraine unterstützen, sind das Rückgrat unserer Gesellschaft, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die wolle man fördern.

„Oft sind es die kleinen Organisationen und Vereine, die direkt in unserer Nachbarschaft viel Gutes bewirken und den Zusammenhalt stärken, das weiß ich aus eigener Erfahrung“, sagt Erik Döbele aus dem Management. Aus diesem Grund unterstützt das Unternehmen möglichst viele wirkungsvolle gemeinnützige Organisationen und involviert Kunden, die für ihre lokalen Herzensprojekte abstimmen können. „Unsere Filialen sind mehr als Einkaufsstätten, sondern ein regelmäßiger Treffpunkt und Ort der Begegnung, fest verankert im Alltag. Wir möchten direkt vor Ort Gutes tun und gleichzeitig das soziale Engagement gezielt und flächendeckend fördern“, betont Döbele.

Jetzt schon registrieren

Ab sofort können sich gemeinnützige Organisationen und Vereine aus sämtlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens bewerben. Die Anmeldung läuft komplett digital über die Website aldi-gutfuerswir.de. In einem zweiten Schritt überprüft ein unabhängiges Sozialunternehmen die Bewerbungen. Pro Filiale stellt der Discounter 3000 Euro bereit, aufgeteilt auf jeweils drei Gewinner. Die Kunden entscheiden per Abstimmung darüber, welche lokalen Organisationen die Spenden erhalten.

Mit der Aktion baue Aldi Süd sein soziales Engagement aus und bekenne sich klar zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung als einer der größten Einzelhändler Deutschlands, heißt es in der Mitteilung.

Ab dem 23. Mai beginnt dann die heiße Phase, in der die Kunden sechs Wochen lang darüber entscheiden können, welche drei Vereine oder Organisationen im Umfeld ihrer Filiale die Spende erhalten. Der Erstplatzierte erhält 1500 Euro, für Platz zwei gibt es 1000 Euro und der Dritte bekommt 500 Euro für die Vereinskasse. Anfang Juli stehen die Gewinnerorganisationen fest.

Pro 20 Euro Einkaufswert gibt es an der Kasse ein Los, das einer Stimme entspricht. Darauf ist ein Code gedruckt, den die Kunden auf der Webseite aldi-gutfuerswir.de eingeben. Anschließend lässt sich auf der Website das „Lieblingsprojekt“ auswählen und dafür abstimmen. zg

