Wer hat Material?

Bündnis 90/Die Grünen veranstalten an jedem ersten Mittwoch im Monat den „Grünen Schreibtisch“ als eine Gelegenheit für jedermann, jede Frau und jedes Kind, übriges Schreib-, Mal- und Bastelmaterial kostenlos zu erhalten beziehungsweise abzugeben, damit es weitere Verwendung finden kann.

Dadurch sollen Ressourcen genutzt und Kosten gespart werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Nachdem nun bisher viel Material verteilt werden konnte, benötigen die Initiatoren Nachschub. Wer also bei sich zu Hause Schreib-, Mal- und Bastelmaterial hat, das keinen Gebrauch mehr findet, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/10 10 1 zu melden oder das Material am ersten Mittwoch im Monat zwischen 15 und 16 in der Hofeinfahrt der Arbeiterwohlfahrt, Hebelstraße 6 in Schwetzingen abzugeben. Der nächste Termin ist der 3. Mai. zg