Wer ist Ihr persönlicher Engel?

Es gibt Menschen in unserem Leben, die bezeichnen wir schon mal als „Engel“, weil sie uns – auf welche Art und Weise auch immer – helfen, uns in schwierigen Situationen zur Seite stehen oder einfach da sind, wenn es uns nicht gut geht.

Haben Sie einen solchen „Engel“? Und möchten Sie ihn uns vorstellen und erzählen, warum dieser Mensch so ganz besonders ist? Wir würden uns freuen, die Geschichte von Ihnen und Ihrem „Engel“ in unserer Weihnachtsausgabe in Wort und Bild erzählen zu dürfen. Melden Sie sich gern in der Redaktion, Telefon 0620/205-300 oder -306 (Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr) oder per E-Mail an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Engel. kaba