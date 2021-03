Mit einem Phantombild fahndet die Polizei jetzt nach dem bislang unbekannten Täter, der im dringenden Verdacht steht, am frühen Mittwochabend des 24. Februar kurz vor 19 Uhr ein Wettbüro in der Straße „Am langen Sand“ in Schwetzingen überfallen zu haben. Dabei erbeutete er mehrere tausend Euro.

Anschließend flüchtete er zu Fuß und wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß; kräftige Statur; schwarzer Pulli, schwarze Jogginghose sowie eine dunkle Mütze. Während des Überfalls war er mit einer „Vendetta-Maske“ maskiert.

So soll der Täter ausgesehen haben, der das Wettbüro überfallen hat. © Polizei

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1 74 44 44 oder beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80 zu melden. pol