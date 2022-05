Wer nimmt Schüler aus den USA auf?

Region. „Jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, ein Jahr in Deutschland zu verbringen und Lebensart, Gastfreundlichkeit und das tägliche Miteinander kennenzulernen, dafür stehe ich als Pate gerne zur Verfügung,“ das sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Olav Gutting. Denn auch US-amerikanische Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende dürfen im Zuge des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms hier die Schule besuchen oder in Betrieben arbeiten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Konkret werden ab August noch Gastfamilien für US-amerikanische Schüler gesucht. Gastfamilie kann jeder werden – egal, ob alleine oder als Großfamilie, egal, ob in der Stadt oder auf dem Land. Wichtig sind Humor, Neugier und Toleranz sowie die Bereitschaft, sich auf ein Familienmitglied auf Zeit einzulassen. „Ich möchte alle Bewohner dazu ermuntern, eine Schülerin oder einen Schüler aus den USA bei sich aufzunehmen“, so Olav Gutting.

Interessierte können sich in seinem Büro unter 07254/ 95 79 67 oder per E-Mail olav.gutting.wk02@bundestag.de melden oder an die Geschäftsstelle von Experiment e.V. in Bonn wenden. Ansprechpartner ist Matthias Lichan (Telefon 0228/9 57 22 21, E-Mail: lichan@experiment-ev.de). zg

Info: Weitere Infos unter www.experiment-ev.de/gastfamilie-werden.