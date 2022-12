Wer will dem Hund schaden?

Über manche Dinge kann man nur den Kopf schütteln. So berichtete uns eine Leserin über einen ungewöhnlichen Fund direkt vor ihrer Haustür: Sie war am Montag um die Mittagszeit nicht lange fort, als sie bei ihrer Rückkehr auf dem kleinen Weg vor ihrem Haus im Kleinen Feld etwas bemerkte, was vor her noch nicht da lag. Es waren jede Menge Reißnägel. Hineingetreten war sie nicht, das wäre vermutlich angesichts des jahreszeitbedingten stabileren Schuhwerks auch nicht allzu schmerzhaft für sie gewesen. Für einen ihre Mitbewohner allerdings wäre es das schon gewesen – denn wäre ihr Hund durch die Nägel gelaufen, wäre er mit Sicherheit in mehrere dieser Reißzwecken getreten und hätte sich verletzt. Und auch Kindern wäre es es vermutlich so gegangen.

Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass es kein Dummer-Jungen-Streich war, sondern ein gezielter Plan, um dem Tier zu schaden. Das sieht auch die Polizei so, bei der unsere Leserin den Vorfall gemeldet hat. Die Beamten nahmen die Sache auch auf – eine Hoffnung, dass der Verursacher ermittelt werden kann, gibt es aber praktisch nicht. Es sei denn, jemand hat etwas beobachtet und meldet sich beim hiesigen Revier (Telefon 06202/28 80), sagte uns eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Denn es gehe ja nicht nur darum, diese Sache aufzuklären, sondern durch aufmerksame Passanten mögliche weitere Taten eines potenziellen Hundehassers zu verhindern. Die Leserin befürchtet, dass sich der Vorfall wiederholen wird. Wer weiß, zu welchen Mittel derjenige dann greifen wird. Es muss ja nicht jeder Hunde mögen, aber solch eine hinterhältige Aktion ist unverständlich. Oder um es mit den Worten des Philosophen Arthur Schopenhauer zu sagen: „Wer gegen Tiere grausam ist, kann kein guter Mensch sein.“