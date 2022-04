Wer will mitmachen?

Die Stadt Schwetzingen kann dank des großen Engagements der hiesigen Vereine, Unternehmen und Organisationen seit vielen Jahren ein attraktives Ferienprogramm für Kinder anbieten. An der Programmgestaltung kann sich jedes Unternehmen mit Sitz in Schwetzingen, aber auch jeder Verein beteiligen. „Vielleicht können auch Sie Kindern einen interessanten Einblick gewähren, egal, ob Sie in Handel, Produktion, Kunst oder Bildung tätig sind. Materialkosten,Verpflegung für die Kinder und ähnliche Dinge werden in angemessenem Rahmen von der Stadt übernommen“, schreibt Organisiator Manfred Dams in einer Mitteilung.

Infos bei Manfred Dams vom Amt für Familien, Senioren, Kultur und Sport unter Telefon 06202/8 71 34 oder E-Mail: manfred.dams@schwetzingen.de zu erreichen. zg

