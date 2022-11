Brühl. Zur Kampagneneröffnung mit Inthronisation der neuen Prinzessin laden die „Kollerkrotten“ an diesem Samstag, 12. November, 19.31 Uhr, in die Festhalle ein. Eingebettet in Tänze wird das Geheimnis gelüftet, wer die Karnevalisten regiert.

