Werkzeug aus Baucontainer gestohlen

Schwetzingen. Bisher noch unbekannte Täter haben in Schwetzingen einen Baucontainer augebrochen und Werkzeuge entwendet. Das teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. Die Tat ereignete sich zwischen 18 Uhr am Mittwochabend und 6 Uhr am Donnerstagmorgen im Maschinenweg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Täter durchtrennten ein Kettenschloss, um in das Innere des Containers zu gelangen. Das gestohlene Werkzeug hat einen Wert von 5000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Wer in dieser Nacht etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, soll sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 melden.