Hoffentlich haben Sie am Mittwoch, 1. April, mal kräftig gelacht, als Sie unsere Zeitung gelesen und vielleicht auch das tolle Videointerview mit dem Schwetzinger Oberbürgermeister Dr. René Pöltl im Internet und in den sozialen Medien gesehen haben. Mir seiner Wollkappe und der Retrosonnenbrille hat Pöltl doch wirklich eine gute Figur gemacht und toll mitgespielt bei der Ankündigung der Bewerbung Schwetzingens für die Olympischen Winterspiele 2030. Und dass mit der heutigen Technik ja fast alles möglich ist, zeigen ja die Fußball-WM im Wüstenstaat Katar und Olympia in Peking.

Redaktionsleiterin Katja Bauroth hatte ja eigens ihre Langlaufskier mitgebracht, um die ersten Schneerunden auf dem Schlossplatz zu drehen. Aber das war wirklich das einzige Detail, das an diesem Artikel nicht erfunden war.

Und die Strickmütze fürs Rathaus?

Noch einen Scherz haben wir uns mit Ihnen auf den Schwetzinger Lokalseiten erlaubt. Die Baskenmütze auf dem Rathausdach bleibt vorerst ungestrickt, denn auch die Gründung des Vereins der Deutsch-Französischen Strickfreunde war erfunden. Obwohl – eine gute Idee wäre das doch. Da könnten nebenher bei der Konversation die Sprachkenntnisse ganz prima ausgebaut werden und spätestens diesen Winter könnte es ja auch wieder einen Weihnachtsmarkt geben, bei dem dann Strickwaren gefragt sein dürften. jüg