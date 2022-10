Wertschätzung ist wichtig

Sie sind erfreulicherweise noch zu finden: Menschen, die unermüdlich für ihre Mitmenschen oder auch Tiere da sind. Die Macher und Kümmerer eint die Überzeugung, helfen zu können – und zu müssen. Sie tun das auch nicht so sehr aus finanziellen Gründen, ihr „Lohn“ ist Anerkennung und Respekt. Formal gibt es dafür unterschiedliche Urkunden oder Medaillen.

Gleichwohl haben viele der Helfer wie auch ihre hauptberuflichen Helferkollegen oft das Gefühl, dass es an wirklichem Verständnis für ihre Leistungen – an Wertschätzung – fehlt. Feuerwehrleute und Rettungswagenfahrer berichten von Pöbeleien, wenn ihre Fahrzeuge aufgrund von Einsätzen Straßen und Plätze blockieren müssen. Mitarbeitende in Gesundheits- und Pflegediensten beklagen, dass zwar öffentlichkeitswirksam materielle Verbesserungen versprochen werden, sich dann aber ewig nichts tut.

Ehrenamtliche fühlen sich manchmal geradezu als Deppen, weil sich andere blind auf sie verlassen sowie der Arbeit und Verantwortung aus dem Weg gehen – in Vereinen wie in vielen privaten Situationen.

Sollen die für die Gesellschaft wichtigen Helfermenschen sich aber nicht frustriert zurückziehen und sie es auch zukünftig sowie bestenfalls vermehrt geben, haben sie ehrliche Anerkennung statt Mäkeleien verdient. Und unsere Unterstützung sowie Wertschätzung. Dann können sie sich über Urkunden umso mehr freuen.